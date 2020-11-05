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هذه المخاطر تواجه المستثمرين بسبب الانتخابات الأميركية

الانتخابات الأميركية

هذه المخاطر تواجه المستثمرين بسبب الانتخابات الأميركية

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دبي - العربية.نت

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قال ياسر الرواشدة، رئيس قسم تداولات الشرق الأوسط في ساكسو بنك، إن استطلاعات الرأي بشأن الانتخابات الأميركية لم تكن دقيقة، لذلك حدث ارتباك في الأسواق في يوم الانتخابات مع ظهور المؤشرات الأولية.

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وأضاف للعربية أن الاتجاه الحالي يشير إلى أن جو بايدن في طريقه للفوز، لكن مجلس الشيوخ سيكون في يد الجمهوريين.

وذكر أن المخاطر الرئيسية حاليا تتمثل في كيفية تعامل ترمب في حالة إعلان فوز بايدن في الانتخابات، هل سيتجه إلى القضاء.

وأشار إلى أن المخاطر تتمثل أيضا في كيفية تفاعل الجمهوريين في حال سيطرتهم على مجلس الشيوخ مع حزم التحفيز التي يعتزم بايدن تقديمها في حال فوزه.

وقال إن هناك قطاعات تستفيد أكثر من غيرها من وجود الجمهوريين في الشيوخ.

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