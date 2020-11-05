هيمنت شركات التكنولوجيا الآسيوية على قائمة "فورتشن" Global Fortune 500، بعد اعتلائها المقاعد الثمانية الأولى في الترتيب، من حيث حجم الإيرادات التي تولدها سنوياً.

وتأتي أول شركة غير آسيوية في الترتيب العاشر لصالح "هانيويل" الأميركية، فيما تعد شركة "شنايدر إلكتريك" الفرنسية أكبر الشركات من أوروبا في الترتيب مع مبيعات هزيلة تقدر بنحو 30 مليار دولار.

ووفقاً لـ "Statista"، تصدرت شركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية أكبر مصنع للأجهزة الكهربائية والإلكترونية في العالم، وحققت الشركة التي تتخذ من سيول مقراً لها إيرادات بلغت قيمتها 200 مليار دولار تقريباً في عام 2019، تنافسها "هون هاي" للصناعات الدقيقة، والمعروفة عالمياً باسم "فوكسكون"، والتي حققت مبيعات بلغت نحو 173 مليار دولار في نفس العام.

لا تزال شركات التصنيع التقليدية في اليابان وكوريا الجنوبية تهيمنان على المراكز الأولى في القائمة، مع انضمام شركتين من تايوان، كما يحاول المنتجون الصينيون اللحقاق بالركب، حيث تحتل الشركات الصينية ثلاثة من أصل 4 مقاعد متبقية في أكبر 15 شركة تكنولوجية عالمياً مع معدلات نمو هي الأعلى بين الشركات الـ15.