ارتفعت أسهم شركات القنب "الحشيش"، بشكل جماعي في تداولات ما قبل السوق اليوم الخميس، مما عكس التراجعات التي منيت بها في اليوم السابق، بسبب التفاؤل المتجدد بشأن رفع القيود المفروضة على مبيعات الماريغوانا في خمس ولايات هذا الأسبوع.

وبحسب تقرير اطلعت عليع "العربية.نت"، قادت شركات، "أورورا" لإنتاج القنب، وتيلراي، و"أفريا" القطاع، مع مكاسب تخطت 15%، حيث صعد سهم "أورورا" بنسبة 30%، في حين تقدمت تيلراي بنسبة 24%. ارتفعت أسهم أفريا، التي تعمل بشكل رئيسي في كندا، بنسبة 15% في تداولات ما قبل السوق بعد أن قالت الشركة إنها تخطط لشراء شركة تخمير حرفية للتوسع في الولايات المتحدة قبل خطوة محتملة لإضفاء الشرعية على تعاطي النبات المخدر.

ارتفعت وثائق صندوق المؤشرات MJ، بنسبة 10% في التعاملات المبكرة بعد إغلاقه على تراجع بنسبة 3.1% يوم الأربعاء، وتأتي هذه المكاسب في أعقاب انتهاء عمليات الاقتراع في ولايات، أريزونا، وميسيسيبي، ومونتانا، ونيوجيرسي، وداكوتا الجنوبية، لتنضم إلى 44 ولاية تسمح باستخدام الماريغوانا لأغراض طبية أو ترفيهية.

وقال بوريس جوردان رئيس مجلس إدارة شركة كوراليف القابضة، إحدى أكبر شركات "القنب"، أمس الأربعاء إن التمريرات الحكومية مهدت طريقاً أخضر للصناعة".

قانون الإنفاذ الآمن والعادل للبنوك، المعروف باسم قانون SAFE، من شأنه أن يرفع تجريم الأعمال المصرفية لمصنعي القنب"، وفق ما نقلته "بلومبيرغ" عن جاريت سيبرغ، كبير محللي السياسات في "كوين وشركاه".

واستبعد سيبرغ، أن تصدر تشريعات قريبة بخصوص "الماريغوانا"، بسبب احتمالية سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ.

وقال كيم ريفرز الرئيس التنفيذي لشركة "تروليف للقنب"، إن تصريح ميتش ماكونيل يوم الأربعاء حول إعادة مجلس الشيوخ الأميركى لتمرير مشروع قانون بخصوص الماريغوانا بحلول نهاية العام، يمثل مزيد من الأنباء السارة للصناعة، والتي تأتي على رأس نتائج الانتخابات الأميركية.