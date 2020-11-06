كشفت بيانات رسمية حديثة أن الصين تصدرت قائمة الواردات المصرية تلتها السعودية في المركز الثاني، خلال العام الماضي.

وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن واردات مصر من الصين استحوذت على نحو 15% من إجمالي الواردات المصرية خلال العام الماضي، كما أنها ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 0.9% لتصل قيمة الواردات المصرية من الصين إلى نحو 11.7 مليار دولار في 2019 مقابل نحو 11.6 مليار دولار خلال العام قبل الماضي.

وجاءت السعودية بالمركز الثاني في قائمة الواردات المصرية مستحوذة على نحو 6.7% من جملة الواردات، حيث انخفضت الواردات المصرية من المملكة بنسبة 10.3% لتصل قيمتها إلى 5.1 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل نحو 5.7 مليار دولار لعام 2018.

وفي المركز الثالث جاءت الولايات المتحدة الأميركية التي استحوذت على ما نسبته 6.5% من إجمالي الواردات المصرية، حيث انخفضت الواردات منها بنسبة 8.4% لتصل قيمتها الإجمالية إلى 5 مليارات دولار خلال عام 2019، مقابل نحو 5.5 مليار دولار لعام 2018.

وجاءت ألمانيا في المركز الرابع بعدما استحوذت على نحو 5.5% من إجمالي الواردات المصرية، حيث أشارت بيانات جهاز الإحصاء إلى ارتفاع الواردات المصرية من ألمانيا بنسبة 0.9% لتصل قيمتها إلى 4.22 مليار دولار خلال عام 2019، مقابل نحو 4.18 مليار دولار خلال العام 2018.

وبالنسبة للتكتلات الاقتصادية، فقد جاءت دول آسيا في المرتبة الأولي بعدما استحوذت على نحو 28.9% من إجمالي الواردات المصرية خلال العام الماضي، تليها دول غرب أوروبا بنسبة 24.1%، ثم دول شرق أوروبا بنسبة 17.7%.

أما بالنسبة للموانئ، فقد جاء ميناء الإسكندرية في المرتبة الأولى بين الموانئ المستقبلة للواردات المصرية بنسبة 39.2% من جملة الواردات، يليه ميناء الدخيلة بنسبة 16.9%، ثم مطارات القاهرة بنسبة 12.7%، ثم ميناء دمياط بنسبة 10.1%، ثم ميناء بورسعيد بنسبة 7.5%، وأخيراً العين السخنة بنسبة 7.5%.