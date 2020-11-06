كشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الحكومة المصرية أن الحكومة تعمل على تمويل المشروعات الاستثمارية الخضراء المدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2020 / 2021 من خلال مبادرة السندات الخضراء، التي أطلقتها الحكومة لتنويع مصادر تمويل المشروعات الاستثمارية.

وفي بيان، قالت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، إن عدد المشروعات الخضراء المدرجة في خطة العام المالي تبلغ 691 مشروعاً، بتكلفة كلية حوالي 447.3 مليار جنيه، ومدرج لها اعتمادات حوالي 36.7 مليار جنيه تمثل 15% من إجمالي الاستثمارات العامة.

وأشارت في كلمتها خلال حفل وزارة المالية لتكريم الأطراف الفاعلة والمساهمة في إعداد إطار العمل الخاص بطرح السندات الخضراء، إلى أنه من المستهدف زيادة هذه النسبة إلى 30% بخطة العام المالي المقبل 2021 / 2022 لتصل إلى 100% خلال ثلاث سنوات.

وأوضحت الوزيرة المصرية، أن العديد من دول العالم اتخذت مؤخراً إجراءات عديدة تدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، تضمنت منح قروض، وتقديم إعفاءات ضريبية يتم توجيهها إلى مشروعات النقل المستدام والاقتصاد الدوار إلى جانب مشروعات الطاقة النظيفة والأبحاث المتعلقة بالاستدامة، إضافة إلى إجراءات تقديم دعم مالي للأسر والقطاع الخاص لتحسين كفاءة الطاقة، وتشجيع إنتاج الطاقة المتجددة، وخفض المزايا والحوافز التمويلية والضريبية التي تحصل عليها القطاعات غير الخضراء والأكثر تلوثًا.

وفيما يتعلق بالسندات الخضراء، أوضحت "السعيد"، أنها تهدف بصفة أساسية إلى تمويل المشروعات التي لها تأثير إيجابي على البيئة والتي تشمل مشروعات الطاقة المتجددة وتخفيض استهلاك الطاقة، والمشروعات التي تهدف إلى خفض مستوى الانبعاثات والتلوث البيئي، بالإضافة إلى تعزيز دور البحث العلمي في التنمية المستدامة، وكذا مشروعات تدوير المخلفات الصناعية والصلبة والعضوية ومشروعات الإنتاج المستدام.

وأكدت أن الحكومة المصرية تسعى إلى استكمال العمل ومضاعفته والبناء على ما تحقق من خطوات ومؤشرات إيجابية، من خلال استمرار تنفيذ المحاور المختلفة لرؤية مصر 2030.