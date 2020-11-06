  • مباشر
اللغة

غولدمان ساكس يعتزم نقل أصول بـ60 مليار دولار خارج بريطانيا

THUMBNAIL_ غولدمان ساكس
غولدمان ساكس
بريكست

غولدمان ساكس يعتزم نقل أصول بـ60 مليار دولار خارج بريطانيا

بنوك دولية تسرع خطط تعزيزها في أوروبا للتعامل مع الزيادة في نشاط العملاء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

يعتزم بنك غولدمان ساكس تحويل أصول تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار من المملكة المتحدة إلى فرانكفورت، وهي أحدث علامة على أن البنوك تعزز عملياتها في الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويخطط البنك الأميركي لنقل ما بين 40 مليار دولار إلى 60 مليار دولار إلى فرعه في ألمانيا بحلول نهاية العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم نشر أسمائهم في مناقشة معلومات خاصة.

أميركا تصادر بيتكوين بنحو مليار دولار.. ماذا حدث؟ قصص خاصة بيتكوين أميركا تصادر بيتكوين بنحو مليار دولار.. ماذا حدث؟

وفقًا لتقريره السنوي، كان بنك غولدمان ساكس، الفرع الذي مقره فرانكفورت والذي سيضم الأصول، قد حصل على 3.4 مليار يورو فقط (4 مليارات دولار) في نهاية العام الماضي. قال أحد الأشخاص إن بنك غولدمان قد يحول المزيد من الأصول بمرور الوقت إذا نمت أعماله القارية.

ورفض متحدث باسم غولدمان ساكس التعليق.

مع أقل من 40 يوم عمل حتى انتهاء الفترة الانتقالية في المملكة المتحدة، تعمل البنوك الدولية على تسريع خطط تعزيزها في أوروبا للتعامل مع الزيادة في نشاط العملاء اعتبارًا من الأول من يناير حتى لو أبرم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صفقة تجارية.

ومن بين البنوك الأخرى التي سيتم تعزيزها في المركز المالي لألمانيا Citigroup . وUBS Group AG وStandard Chartered Plc.

في سبتمبر سارع غولدمان خططه لنقل أكثر من 100 موظف من لندن إلى مدن أوروبية بينما طلبت JPMorgan من حوالي 200 موظف الانتقال.

وأظهر تقرير صادر عن شركة الاستشارات EY الشهر الماضي، أن شركات الخدمات المالية العاملة في المملكة المتحدة قد حولت بالفعل حوالي 7500 موظف إلى الاتحاد الأوروبي منذ أن صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الكتلة الأوروبية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

الصحة العالمية الصحة العالمية "قلقة" من ظهور كورونا بمزارع المنك
الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر الذكاء الاصطناعي يرصد سرطان الثدي بدقة وكفاءة أكثر

الأكثر قراءة

جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات جديد نجل القاضي الذي أغضب مصر.. هو وأصدقاؤه يتعاطون المخدرات
8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية 8 شروط لحرية انتقال العمالة الوافدة في السعودية
بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.. ويقترب من البيت الأبيض بايدن يتقدم على ترمب في بنسلفانيا وجورجيا.. ويقترب من البيت الأبيض
علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس علماء يطورون لقاح كورونا أقوى 10 مرات لمواجهة الفيروس
عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان عدوى كورونا تجتاح العائدين من الجونة.. واتهامات تواجه المهرجان
ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق ترمب: سأفوز بالانتخابات إذا لم تُسرق

قبل أن تذهب

ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟
ما قصة التصويت الغيابي في الانتخابات الأميركية؟

اكتشف المزيد