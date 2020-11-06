يعتزم بنك غولدمان ساكس تحويل أصول تصل قيمتها إلى 60 مليار دولار من المملكة المتحدة إلى فرانكفورت، وهي أحدث علامة على أن البنوك تعزز عملياتها في الاتحاد الأوروبي قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ويخطط البنك الأميركي لنقل ما بين 40 مليار دولار إلى 60 مليار دولار إلى فرعه في ألمانيا بحلول نهاية العام، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم نشر أسمائهم في مناقشة معلومات خاصة.

وفقًا لتقريره السنوي، كان بنك غولدمان ساكس، الفرع الذي مقره فرانكفورت والذي سيضم الأصول، قد حصل على 3.4 مليار يورو فقط (4 مليارات دولار) في نهاية العام الماضي. قال أحد الأشخاص إن بنك غولدمان قد يحول المزيد من الأصول بمرور الوقت إذا نمت أعماله القارية.

ورفض متحدث باسم غولدمان ساكس التعليق.

مع أقل من 40 يوم عمل حتى انتهاء الفترة الانتقالية في المملكة المتحدة، تعمل البنوك الدولية على تسريع خطط تعزيزها في أوروبا للتعامل مع الزيادة في نشاط العملاء اعتبارًا من الأول من يناير حتى لو أبرم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون صفقة تجارية.

ومن بين البنوك الأخرى التي سيتم تعزيزها في المركز المالي لألمانيا Citigroup . وUBS Group AG وStandard Chartered Plc.

في سبتمبر سارع غولدمان خططه لنقل أكثر من 100 موظف من لندن إلى مدن أوروبية بينما طلبت JPMorgan من حوالي 200 موظف الانتقال.

وأظهر تقرير صادر عن شركة الاستشارات EY الشهر الماضي، أن شركات الخدمات المالية العاملة في المملكة المتحدة قد حولت بالفعل حوالي 7500 موظف إلى الاتحاد الأوروبي منذ أن صوتت المملكة المتحدة لمغادرة الكتلة الأوروبية.