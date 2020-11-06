خلال 24 ساعة، ربحت العملات الرقمية نحو 43.7 مليار دولار، مع صعود قيمتها السوقية الإجمالية من 396.6 مليار دولار في صباح تعاملات أمس الخميس لتسجل نحو 440.3 مليار دولار في تعاملات صباح اليوم الجمعة، مرتفعة بنسبة 11%.

وقادت عملة "بيتكوين" الأكثر قوة وانتشاراً مكاسب سوق العملات الرقمية، ولأول مرة في أكثر من 3 سنوات كسرت "بيتكوين" مستوى 15 ألف دولار. حيث ارتفع سعرها خلال 24 ساعة بنسبة 11.4% رابحة نحو 1658 دولارا، وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 13845 دولارا في صباح تعاملات أمس إلى نحو 15503 دولارات في الوقت الحالي.

وارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية خلال العام الحالي بنسبة 12% رابحة نحو 30.7 مليار دولار، وذلك بعدما ارتفعت من مستوى 256.6 مليار دولار في صباح تعاملات أمس الخميس إلى نحو 287.3 مليار دولار في صباح تعاملات الجمعة. وبذلك استحوذت عملة "بتكوين" على نحو 70% من إجمالي المكاسب المجمعة للعملات الرقمية.

كما صعدت عملة "إيثريوم" التي تحتل المرتبة الثانية بنحو 12% رابحة نحو 46 دولار، وذلك بعدما ارتفعت إلى نحو 428 دولاراً، مقابل نحو 382 دولارا في صباح تعاملات أمس. كما قفزت قيمتها السوقية الإجمالية بنسبة 12.2% رابحة نحو 5.3 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من مستوى 43.2 مليار دولار في صباح تعاملات الخميس إلى نحو 48.5 مليار دولار في الوقت الحالي.

وارتفعت عملة "إكس آر بي" بنسبة 6.4% رابحة نحو 0.015 دولار بعدما ارتفعت من مستوى 0.234 دولار في صباح تعاملات أمس الخميس إلى نحو 0.249 دولار في الوقت الحالي. وتمكنت من تحقيق مكاسب مجمعة بنحو 0.7 مليار دولار بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من 10.6 مليار دولار في صباح تعاملات أمس الخميس إلى نحو 11.3 مليار في الوقت الحالي.

فيما قفزت القيمة السوقية الإجمالية لعملة "تيزر" بنسبة 1.2% رابحة نحو 0.2 مليار دولار وذلك بعدما ارتفعت قيمتها من 16.7 مليار دولار إلى نحو 16.9 مليار دولار في الوقت الحالي.

وتمكنت عملة "بتكوين كاش" من تحقيق مكاسب إجمالية بلغت نحو 0.3 مليار دولار مرتفعة بنسبة 7% وذلك بعدما ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية من 4.3 مليار دولار في صباح تعاملات أمس الخميس إلى نحو 4.6 مليار دولار في الوقت الحالي. فيما ارتفع سعرها خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 7.3% لتستقر عند مستوى 251 دولارا في تعاملات صباح الجمعة مقابل نحو 234 دولارا في صباح تعاملات أمس الخميس.