خلال ساعات فقط من إعلان وسائل إعلام أميركية فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، تحولت العملات الرقمية إلى خسائر صعبة. وربما يعود ذلك إلى ما تردد بشأن عمل بايدن على تعميق خسائر الدولار الأميركي وارتفاع الأصول الآمنة بقيادة الذهب.

وخلال الساعات الماضية خسرت العملات الرقمية نحو 13.7 مليار دولار بنسبة انخفاض بلغت نحو 3.1% وذلك مع تراجع قيمتها السوقية المجمعة من 441 مليار دولار في تعاملات يوم الجمعة إلى نحو 427.3 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس السبت.

في صدارة العملات الخاسرة جاءت عملة "بيتكوين"، الأكثر قوة وانتشاراً في سوق العملات الرقمية، على رأس قائمة العملات الخاسرة، حيث تراجعت بنسبة 5.1% خاسرة نحو 794 دولار بعدما تراجع سعرها من 15549 دولار في تعاملات يوم الجمعة إلى نحو 14755 دولار في نهاية تعاملات أمس.

على صعيد قيمتها السوقية الإجمالية، فقد تراجعت بنسبة 5.1% فاقدة نحو 14.7 مليار دولار وذلك بعدما هوت قيمتها السوقية المجمعة من 288.2 مليار دولار في نهاية تعاملات يوم الجمعة إلى نحو 273.5 مليار دولار في نهاية تعاملات أمس السبت.

كما هوت عملة "إيثريوم" بنسبة 4.88% إلى نحو 433 دولارا. كما انخفضت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 49 مليار دولار. وفي المقابل ارتفعت عملة "تيزر" بنسبة 0.13% إلى نحو 0.247 دولار. كما ارتفعت قيمتها السوقية المجمعة إلى نحو 17.2 مليار دولار.

فيما تراجعت عملة "إكس ريبل" خلال الـ 24 ساعة الماضية بنسبة 4.23%. وبلغت قيمتها السوقية المجمعة مستوى 11.23 مليار دولار.

كما هوت عملة "بيتكوين كاش" بنسبة 2.36% إلى مستوى 251 دولار. وتراجعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 4.6 مليار دولار.