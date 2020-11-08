  • مباشر
اللغة

كورونا ينفر الأميركيين من بلادهم.. يهجرونها لأجل هذه الدولة 

توقعات بموجة ثانية من كورونا في أميركا.. وهذا موعدها
البيت الأبيض - مقر الحكم في الولايات المتحدة الأميركية
فيروس كورونا

كورونا ينفر الأميركيين من بلادهم.. يهجرونها لأجل هذه الدولة 

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

في الوقت الذي يسعى العديد من سكان الكوكب إلى الهجرة للولايات المتحدة الأميركية، ترتفع حالات هجرة الأميركيين من بلدهم إلى أقصى الأرض.

كيمانول تعتزم تخفيض رأسمالها بـ 44% إلى 674.5 مليون ريال شركات سوق السعودية كيمانول تعتزم تخفيض رأسمالها بـ 44% إلى 674.5 مليون ريال

زار أكثر من 45 ألف مواطن أميركي الموقع الإلكتروني للحكومة النيوزلندية يوم الأحد الماضي – وهو ما يزيد بـ 50 ضعف عدد الزيارات اليومية للموقع.

ورصدت صحيفة "METRO" البريطانية، تنامي أعداد الأميركيين الراغبين في الهجرة، حتى قبل إعلان نتيجة الانتخابات، حيث انتقل ممرض الصحة العقلية فالنتينو جونسون بالفعل إلى نيوزيلندا والبالغ من العمر 44 عاماً ويعيش في تكساس، الولاية التي شهدت 18 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، بسبب مخاوفه بشأن الصحة العامة.

وقال إن "البلاد أصبحت مثيرة للانقسام، أريد أن أربي ابني في مكان يحصل فيه على الاحترام".

وقالت العضو المنتدب لشركة أكسنت هيلث برودنس طومسون لـ MailOnline، إنها واثقة من وجود ما يكفي من الوظائف لتلبية الطلب. "هؤلاء ليسوا خريجين جدد، هؤلاء أشخاص من ذوي الخبرة الذين أسسوا أعمالهم الخاصة في الولايات المتحدة و يتطلعون للانتقال".

وتشير التقديرات إلى وجود نقص بنسبة 24% في المهنيين الطبيين في نيوزيلندا، وفقا لرابطة الأخصائيين الطبيين.

وقالت رئيسة الوزراء جاسيندا أردرن، في أول خطاب رئيسي لها منذ إعادة انتخابها، إن أولوياتها الحاكمة لعام 2020 هي دعم الشركات الصغيرة وضمان حصول المواطنين على "عطلة صيفية آمنة".

وأضافت في تصريحات اطلعت عليها "العربية.نت"، أنه على الرغم من أنه من غير المحتمل تغيير قواعد السفر الحالية على المدى القصير، مما يبدد الآمال في إنهاء فقاعة السفر بين أستراليا ونيوزلندا أو ما يعرف بـ "فقاعة ترانس- تاسمان".

وقالت أردرن، إن استطلاعا للرأي تم إجراؤه مؤخراً يؤيد قراراتنا وما نخطط للقيام به، وبالنسبة لحكومة نيوزيلندا فقد فعلت ما تراه صوابا.

أضافت، "من خلال التخلي عن بعض الحريات، فيما يخص السفر عبر الحدود، نحافظ على صحة مواطنينا على المدى الطويل، وسياسة الاقتصاد المفتوح.

ولا تزال حدود نيوزيلندا مغلقة أمام الأجانب، باستثناء أولئك الذين لديهم إعفاء معتمد من الحكومة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار لعلاج كورونا.. دواء في متناول الجميع تحت الاختبار
هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة هؤلاء أول من زفّ الأخبار السارة لبايدن.. وصورة معبّرة

الأكثر قراءة

عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته عرس يوتيوبر يمني في صنعاء يثير ذعر الحوثيين.. هذه قصته
بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا بعد فوز بايدن.. ترمب يظهر في فيديو مع عروس بفرجينيا
معلومات لا تعرفها عن جو بايدن معلومات لا تعرفها عن جو بايدن
خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال! خفايا كورونا لا تنتهي.. عارض جديد لا يخطر على بال!
ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟ ماذا يحدث في حال رفض ترمب النتيجة وتمسك بالرئاسة؟
جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟ جيل بايدن.. من هي سيدة البيت الأبيض الجديدة؟

قبل أن تذهب

مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟
مع أم ضد.. كيف يتعامل الإعلام الجمهوري مع بايدن ؟

اكتشف المزيد