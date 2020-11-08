يواجه فيسبوك العديد من القضايا المتزامنة في الولايات المتحدة، لا سيما حول المعلومات المضللة وخطاب الكراهية والتحيز السياسي، إلا أن هذه التلاعبات قد تبدو أكثر شراً في دول أخرى من العالم، بما في ذلك أكبر سوق من حيث عدد المستخدمين، وفقاً لشبكة "CNN" الأميركية.

في الأسابيع الأخيرة، تعرضت الشركة مراراً وتكراراً لانتقادات بسبب تصرفاتها وسياساتها في الهند.

ناشدت فيسبوك يوم الأربعاء المحكمة العليا في الهند إعفاءها من الحضور أمام لجنة حكومية في نيودلهي للتحقيق في مزاعم حول تسبب الشركة في إثارة أعمال الشغب الدينية في المدينة في وقت سابق من هذا العام، وقالت اللجنة إن ممثلي فيسبوك رفضوا الحضور، بحجة أن تنظيم منصات التكنولوجيا يخضع "لسلطة حصرية" للحكومة الهندية.

وقال رئيس اللجنة خلال جلسة استماع الأسبوع الماضي إن "رفض المثول أمام هذه اللجنة هو محاولة لإخفاء حقائق حاسمة فيما يتعلق بدور فيسبوك في أعمال الشغب الطائفية التي وقعت في دلهي في فبراير/شباط 2020"، مضيفاً "هذا يدل على أن الفيسبوك لديه ما يخفيه."

ولم ترد الشركة على طلب التعليق.

وهذه هي المرة الثانية هذا الشهر التي يخضع فيها فيسبوك للتدقيق من قبل السلطات في الهند.

كما تم استجواب ممثلي الشركة حول مزاعم خطاب الكراهية والتحيز السياسي من قبل لجنة برلمانية هندية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث غرد رئيس اللجنة، السياسي المعارض شاشي ثارور، على تويتر بأنهم "وافقوا بالإجماع على استئناف المناقشات في وقت لاحق".

منصة مفتوحة

وقالت فيسبوك بعد جلسة الاستماع إنها "ستظل ملتزمة بأن تكون منصة مفتوحة وشفافة".

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الشهر الماضي أن فيسبوك سمح لسياسي من الحزب الحاكم في الهند باستمرار منشوراته المعادية للمسلمين.

ونقلت المجلة عن موظفين حاليين وسابقين قولهم إن رئيس السياسة العامة في فيسبوك في الهند، أنخي داس، يعارض إغلاق صفحة السياسي الهندي، حيث سيضر ذلك بالمصالح التجارية لمنصة "فيسبوك" في الهند.

وأخيراً حظر فيسبوك السياسي راجا سينغ في وقت سابق من هذا الشهر. وقال متحدث باسم الشركة لشبكة "سي إن إن بيزنس" إن "عملية تقييم المخالفين المحتملين واسعة النطاق وهذا ما دفعنا الى قرارنا بإزالة حسابه".

الهند هي واحدة من أهم أسواق فيسبوك، حيث لديها عدد من المستخدمين أكثر من أي مكان آخر في العالم، مع أكثر من 600 مليون مستخدم للإنترنت في البلاد، وعدد مماثل متوقع في الفترة المقبلة.

استثمارات ضخمة

في وقت سابق من هذا العام، ضخ فيسبوك 5.7 مليار دولار - وهو أحد أكبر استثماراته على الإطلاق - في شركة إنترنت يملكها أغنى رجل في الهند.

وأصبحت الهند أول دولة تحصل على خدمة الفيديو الجديدة، Instagram Reels، في أواخر يونيو، بعد أيام من حظر الحكومة الهندية التطبيق المنافس TikTok وسط نزاع عسكري مع الصين، موطن الشركة الأم لـ TikTok.

وتسعى الحكومة الهندية لإجراء تعديلات تشريعية على قوانين التكنولوجيا في البلاد تهدف لإجبار شبكات التواصل الاجتماعي، ومنصات الرسائل على تتبع الرسائل الفردية التي تعتبرها الحكومة تهديداً.

كما تتطلب التغييرات المقترحة أن تقوم الشبكات الاجتماعية مثل فيسبوك وتويتر بإزالة المحتوى "غير القانوني" في غضون 24 ساعة.