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طرح العملاق الصيني "آنت جروب".. سيتأخر 6 أشهر لهذه الأسباب

آنت جروب
آنت جروب
آنت جروب

طرح العملاق الصيني "آنت جروب".. سيتأخر 6 أشهر لهذه الأسباب

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

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بعد أن أعلنت السلطات الصينية عن تأجيل طرح شركة Ant Group التابعة لرجل الأعمال الصيني جاك ما والتي كان يفترض بدء تداول أسهمها في بورصتي شنغهاي وهونغ كونغ، الخميس الماضي، أشار تقرير لصحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن الطرح قد يتم تأجيله 6 أشهر على الأقل.

ونقلت الصحيفة عن مصادر ومستثمرين على اطلاع بالأمر، أن تقييم الشركة قد ينخفض بشدة بعد التشريعات الجديدة التي أقرتها بكين والتي سيتعين على الشركة الالتزام بها فيما بدا أنها ضربة موجعة للطرح الذي كان ينتظر أن يكون الأكبر بالتاريخ من خلال جمع نحو 37 مليار دولار.

وعلقت بورصة شنغهاي إدراج السهم على نحو مفاجئ يوم الثلاثاء الماضي بعد التشريعات الحكومية الصينية الجديدة والتي قال المستثمرون عنها للصحيفة، إنها ستلزم الشركة العملاقة بتغيير نموذج الأعمال الخاص بها.

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وقال أحد المصادر القانونية التي شاركت في الإشراف على عملية الطرح، إن القواعد الجديدة ستلزم الشركة بإعداد نشرة طرح جديدة في بورصة هونغ كونغ، وهو الأمر الذي قد يستغرق نحو 6 أشهر على الأقل.

وتابع "الشيء الرئيسي في عملية التأجيل هو تلك التشريعات الجديدة".

وبحسب المصادر، فإن التشريعات الجديدة ستلقي بظلالها السلبية على نشاط الإقراض التابع للشركة والذي مثل نحو 40% من مبيعاتها بالنصف الأول من العام الجاري، وهو ما سينعكس بالتبعية على تقييم الشركة.

وتشير حسابات Morningstar إلى أن الشركة الصينية العملاقة لديها محفظة قروض استهلاكية تقدر بنحو 1.8 تريليون رنمينبي أي ما يوازي نحو 271 مليار دولار، فيما تلزم التشريعات الجديدة الشركة بعدم تخطي محفظة قروضها في ميزانيتها نحو 540 مليار رنمينبي.

وتلزم التشريعات الجديدة الشركة بتحمل نحو 30% من القروض الاستهلاكية المقدمة للعملاء فيما تتحمل الشركة في الوقت الحالي نحو 2% فقط وتأتي بقية مصادر التمويل من البنوك.

وقال مسؤول في أحد البنوك المشرفة على عملية الطرح للصحيفة، إن شركة التكنولوجيا المالية التابعة لجاك ما سيتعين عليها تغيير نموذج الأعمال الخاص بها، مضيفا أن تلك التشريعات ستجعل من الشركة تتشابه إلى حد كبير مع نماذج أعمال البنوك بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بارتفاع نسبة القروض الرديئة والمشكوك في تحصيلها وهو ما سيؤثر سلبا على صحة قوائمها المالية في نهاية المطاف.

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