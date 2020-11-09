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صندوق أبوظبي السيادي يقيل فريق إدارة الأسهم اليابانية

627 مليار دولار أصول جهاز أبوظبي للاستثمار
مقر جهاز أبوظبي للاستثمار
أبوظبي

صندوق أبوظبي السيادي يقيل فريق إدارة الأسهم اليابانية

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العربية.نت

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أعاد جهاز أبوظبي للاستثمار تشكيل الطريقة التي يستثمر بها في الأسهم اليابانية، في إطار تحول أوسع من قبل ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي في العالم للتركيز على المجالات التي تنطوي على المزيد من إمكانات النمو.

وأغلق الصندوق، المعروف باسم ADIA، فريقاً صغيراً يركز على الأسهم اليابانية، حيث غادر ثلاثة من مديري المحافظ، وفقاً لأشخاص مطلعين صرحوا لـ "بلومبيرغ"، ورفضوا الكشف عن هويتهم.

استراتيجية أوسع

وقالت المصادر إن الصندوق سيواصل الاستثمار فى الأسهم اليابانية ولكن فقط من خلال مديرين محافظين خارجيين، أو كجزء من محفظة سلبية تتبع بعض مؤشرات الأسهم اليابانية. وكشف متحدث باسم الصندوق عن تغيير منهجية الاستثمار في الأسهم اليابانية، لكنه رفض التعليق أكثر من ذلك.

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وتسعى صناديق الثروة السيادية في الخليج إلى مواجهة تراجع أسعار النفط، بإجراء تعديلات لتوليد عائدات أعلى. وأظهر أحدث تقرير لـ ADIA أن العائدات السنوية على مدار 20 عاماً كانت الأدنى في عام 2018 مسجلة، وبلغ حجم أصوله المدارة ما يقرب من 580 مليار دولار، وفقا لمعهد صناديق الثروة السيادية SWF.

ووفقاً للمصادر، توصلت ADIA إلى أنه مع وجود سوق متطورة وفعالة للغاية مثل اليابان، فإن الأداء المرتفع من الصعب تحقيقه بطريقة مستدامة، وقالوا إن قرار إغلاق هذه المحفظة يندرج ضمن استراتيجية أوسع في الصندوق السيادي لإعادة تخصيص الأموال إلى مناطق أخرى ذات آفاق نمو أكبر.

وقد برزت الهند كإحدى هذه الوجهات لصندوق الثروة السيادي ADIA، ونظيرتها في السعودية، حيث استثمر الصندوقان السياديان مؤخراً في القطاع الاستهلاكي للملياردير موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز المحدودة.

تعيينات جديدة

كما عينت ADIA الشهر الماضي ستيفن ماليناك كرئيس عالمي للبحث والتطوير الكمي، لينضم إلى كل من ماركوس لوبيز دي برادو، وأندرس سفينيسن ليصبحا جزءاً من فريق يقوم ببناء قدرات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في ADIA.

وكان ماليناك رئيس قسم البيانات والتحليلات في TruValue Labs، وهي شركة مقرها سان فرانسيسكو تساعد شركات الاستثمار على تعزيز قدراتها البحثية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

وبشكل منفصل، غادر اثنان من المديرين التنفيذيين لقسم العقارات في ADIA في الأشهر الأخيرة، وفقا لمصادر نقلتها "بلومبيرغ"، والتي صرحت بأن باسكال دوهاميل رئيس الاستثمارات العقارية الأوروبية وانطونىي بيرتولدي القائم بأعمال رئيس العقارات فى آسيا غادرا لأسباب شخصية .

وتم التعاقد مع دوهاميل في عام 2012 من شركة كارفور العقارية، وكان مسؤولاً عن تطوير الاستراتيجية والإشراف على إدارة المحافظ العقارية لـ ADIA في أوروبا.

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