قال رضوان المغراوي المدير التنفيذي لبنك لومبارد أودير Lombard Odier، إن مصرفه يتوقع أن لا تزيد حزمة التحفيز الأميركية في عهد الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن عن 1.5 تريليون دولار.

وأضاف في حديثه مع العربية أن سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ يعني أن بايدن لن يستطيع تمرير حزمة التحفيز التي وعد بها والبالغة 3 تريليونات دولار.

وأشار إلى أن الحزمة ستتراوح بين نصف تريليون دولار و1.5 تريليون دولار في أفضل الحالات.

أوضح أن وضع الدولار سيكون سلبيا في جميع الحالات، مؤكدا أنه في حال صحت توقعاته بشأن حزمة التحفيز، فإن الفيدرالي الأميركي سيتدخل لتحفيز الاقتصاد عبر تخفيض أسعار الفائدة والذي قد يستمر لمدة 3 سنوات ما سيؤثر سلبا على قوة العملة الأميركية.

وذكر أن فوز جو بايدن يعني فوز التجارة العالمية، فمن غير المتوقع أن يحدث حرب تجارية بين الصين وأميركا، والصين وأوروبا.

ويرى أن القطاع التكنولوجي سيكون القطاع الوحيد المستفيد من عودة التجارة العالمية.