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هل تعكس أسعار الأسهم الوضع الاقتصادي الحالي؟

اقتصاد أميركا

هل تعكس أسعار الأسهم الوضع الاقتصادي الحالي؟

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دبي - العربية.نت

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قال أيمن أبو هند الشريك المؤسس ومدير الاستثمار لشركة Advisabl الأميركية للاستثمار إن الأسهم الأميركية بدأت تداولات اليوم على ارتفاع حتى قبل إعلان شركة فايزر عن إيجاد لقاح.

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وأضاف في تصريحات للعربية أن إعلان فايزر ساهم في تحفيز السوق على نحو أكبر، ما أدى إلى فرح شديد للأسواق وتفاؤل حذر لمديري الأصول.

وأشار إلى أنه كان هناك 3 مواضيع شائكة كانت مثارة في يوليو الماضي، وهي الانتخابات الأميركية الت يجرى حسمها، والموجة الثانية لكورونا والتي يبدو أنه سيتم السيطرة عليها، والأمر الثالث وهو انفصام البورصة عن ما يحدث في الاقتصاد على الأرض.

وأشار إلى أنه في أميركا الشمالية والسوق الأوروبي، "لا تعبر الأسعار الحالية تعبيرا حقيقيا عن الاقتصاد".

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