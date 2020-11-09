قال محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة السعودية عبد الله العبد الكريم على هامش تدشين شركة نقل وتقنيات المياه التي يتولى أيضا رئاسة مجلس إدارتها، إن الشركة ستسمح باستخدام طرق تمويل عديدة بالإضافة إلى الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير تقنيات وخدمات نقل المياه وتحليتها.

وأضاف في مقابلة مع العربية أن الشركة ستتولى نقل وتخزين وإسناد المياه، وتطوير التقنيات في المجال، بجانب تأهيل الموارد البشرية في القطاع.

وأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة شركة نقل وتقنيات المياه والتي تأتي كجزء من برنامج التخصيص في قطاع المياه في البلاد.

وستتولى الشركة إدارة وتشغيل وصيانة أنظمة نقل وإسناد وتخزين المياه على مستوى المملكة والتي يبلغ طولها أكثر من ثمانية آلاف كيلومتر لنقل ما يزيد عن 7 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة يوميا.

كما ستعمل الشركة على تطوير وتدريب مواردها البشرية المحلية والذي تزيد نسبتهم في الشركة عن 77% لإكسابهم الخبرة والمهارات اللازمة، إلى جانب عملها في تطوير أبحاث المياه وتقنياتها.