استقال بيرات البيرق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بشكل غير متوقع كقيصر اقتصاد البلاد بعد يوم من إقالة محافظ البنك المركزي، ما أشعل فتيل اضطرابات سياسية جديدة.

وارتفعت الليرة حيث شعر المستثمرون بالراحة جراء هذه الاضطرابات.

وأشار البيرق (42 عاما) إلى أسباب صحية غير محددة لقراره التنحي عن منصبه وزيرا للمالية والخزانة، وفقا لبيان نُشر على حسابه على إنستغرام الأحد.

جاء هذا الإعلان بعد أن استبدل أردوغان محافظ البنك المركزي مراد أويسال بوزير المالية السابق ناجي إقبال، منتقد الإدارة الاقتصادية لألبيرق.

إذا قبل أردوغان الاستقالة، فقد يمهد ذلك الطريق لتحول جذري في السياسة الاقتصادية.

كان يُنظر إلى البيرق على نطاق واسع على أنه يتم إعداده ليكون خليفة محتملًا لأردوغان، الذي قاد تركيا كرئيس للوزراء أو رئيسًا منذ عام 2003.

ارتفعت الليرة بنسبة 4.1% مقابل الدولار، وهي أكبر قفزة في 20 شهرًا، مما يشير إلى تفاؤل المستثمرين بأن التغييرات قد تنذر بالعودة إلى العقيدة الاقتصادية.

اتسم مصطلح البيرق بجهود غير مجدية في الغالب للسيطرة على قيمة العملة دون اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، تماشياً مع وجهة نظر أردوغان المشكوك فيها على نطاق واسع بأن أسعار الفائدة المرتفعة تؤدي إلى ارتفاع التضخم.

يعتقد معظم الاقتصاديين أن العكس هو الصحيح.

جهود غير مجدية

بينما لم يقل أردوغان بعدما إذا كان سيقبل الاستقالة، تتزايد المؤشرات على أنه يبحث عن خليفة.

وعقد أردوغان اجتماعا في وقت متأخر من الليل مع إقبال ونائب رئيس الوزراء السابق نور الدين جانيكلي لمناقشة سياسة البنك المركزي، وفقا لأشخاص على دراية مباشرة بالموضوع.

وقالت مصادر طلبت عدم الكشف عن هويتهم، بسبب حساسية الأمر إن الاجتماع عُقد في إسطنبول بعد ساعات فقط من إعلان البيرق تنحيه.

وامتنع الرئيس ومكتب جانيكلي عن التعليق، بحسب وكالة بلومبيرغ. ولم يرد متحدث باسم إقبال على طلبات الحصول على تعليق.

في دوره كنائب لرئيس الوزراء، كان جانيكلي مسؤولاً عن أجزاء من الاقتصاد التركي، بينما كان البنك المركزي مسؤولاً أمام نائب رئيس الوزراء آنذاك محمد شيمشك، الذي كان لمحفظته تأثير أكبر بكثير على السياسات.

الروابط العائلية

لقد أكسبته علاقات البيرق الإدارية والأسرية الجازمة بالرئيس جاذبية في الحزب الحاكم، ولكن أيضًا العديد من النقد، سواء في النظام السياسي أو في أوساط المستثمرين، الذين أصبحوا ينظرون إلى تركيا على أنها اقتصاد سوق حر أكثر من كونها اقتصادًا هجينًا، الاقتصاد المدار تحت إشرافه.

شغل البيرق سابقًا منصب وزير الطاقة لمدة ثلاث سنوات حتى تولى حقيبتي الخزانة والمالية في عام 2018. وهو متزوج من إسراء ابنة أردوغان الكبرى منذ عام 2004.

كانت القنبلة الأولى في نهاية الأسبوع - قرار إقالة رئيس البنك المركزي - مدفوعة بإحباط أردوغان من استخدام احتياطيات عشرات المليارات من الدولارات في محاولة فاشلة لدعم الليرة، وفقًا للعديد من المسؤولين المطلعين على الأمر. وقالت المصادر إن البنك المركزي نفذ تلك السياسة بدعم قوي من وزارة البيرق.

بعد أن تولى البيرق منصب القيصر الاقتصادي في يوليو 2018، بدأت السلطات التركية إنفاق الاحتياطيات بقوة في أوقات تقلب سعر الصرف من خلال مبيعات الدولار من قبل المقرضين الحكوميين.

ويقدر الاقتصاديون في مجموعة غولدمان ساكس أن التدخلات والدعم تجاوز 100 مليار دولار هذا العام.

إن الوتيرة التي تآكلت بها الحيازات الأجنبية جعلت البلاد أكثر عرضة للصدمات الخارجية وفشلت في استقرار العملة، التي ضعفت إلى مستوى قياسي منخفض الأسبوع الماضي. حيث انخفضت بأكثر من 30% في الاثني عشر شهرًا الماضية، وهو أسوأ أداء بين العملات العالمية الرئيسية التي تتابعها بلومبيرغ.

استقالة غير عادية

وأكد متحدث بوزارة الخزانة والمالية صحة إعلان البيرق على إنستغرام لبلومبيرغ، طالبا عدم ذكر اسمه. لكن الأسلوب غير المعتاد للاستقالة تسبب في حدوث اضطراب في حد ذاته، فاجأ حتى بعض مساعدي البيرق، الذين قالوا إن هاتف الوزير كان مغلقًا عندما حاولوا الاتصال به.

كما يبدو أن البيرق حذف حسابه على تويتر يوم الأحد. بعد أكثر من خمس ساعات من نشر الاستقالة، ولم تصدر السلطات التركية بعد تأكيدًا رسميًا أو نفيًا.

وكثيرا ما أعرب المحافظ الجديد، إقبال، عن انتقاده لسياسة البيرق بالتدخل في الأسواق، وقد يشير تعيينه إلى اقتراب ارتفاع أسعار الفائدة، لكن هذا يعتمد على مدى تفاوضه على مستوى من الاستقلال في استخدام أدوات السياسة النقدية.

قال بير هامارلوند، كبير محللي الأسواق الناشئة في SEB AB في ستوكهولم، في تقرير: "نتوقع أن يتخذ محافظ البنك المركزي التركي الجديد إجراءات فورية لتشديد السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار في الليرة والبدء ببطء في إعادة بناء الاحتياطيات".

وانخفض إجمالي الاحتياطيات التركية بنسبة 21٪ هذا العام إلى 84.4 مليار دولار، بينما انخفض صافي احتياطيات النقد الأجنبي بأكثر من النصف إلى 18.4 مليار دولار. واقترض البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات خلال فترة أويسال البالغة 16 شهرًا من خلال اتفاقيات المبادلة مع المقرضين التجاريين.

تآكل الاحتياطيات

قبل إقالته، تلقى أويسال تحذيرات عديدة بشأن النضوب السريع للاحتياطيات الأجنبية، إلى جانب مناشدات من مسؤولين يطالبون بمراجعة السياسات مع البيرق أو الرئيس، بحسب مسؤول مطلع على الأمر، طلب عدم الكشف عن هويته لأن المناقشات لم تكن عامة.

لعدة أشهر، تردد أويسال في تحدي الوزير أو الرئيس. وقال أشخاص مطلعون على الأمر إنه في النهاية شارك البنك مخاوفه المتزايدة بشأن التهديد الذي تشكله التدخلات.

يأتي إقبال، المحافظ الجديد، من هيئة للسياسة المالية تم تشكيلها مؤخرًا حيث كان يقدم تقاريره مباشرة إلى الرئيس على مدار العامين الماضيين، وهو ترتيب يمكن أن يستمر دون تغيير في منصبه الجديد كرئيس للبنك المركزي.

ستظل التحديات المؤسسية التي تواجه إقبال، على الرغم من ذلك ، من الصعب التنبؤ بمسار السياسة المقبلة، وفقًا لتقرير غولدمان ساكس يوم السبت.

كتب المحللون بقيادة مراد أونور: "ستظهر إجراءات السياسة النقدية المستقبلية فقط ما إذا كان التعيين الجديد يعني مرة أخرى تغييرًا في السياسة، وإذا كان الأمر كذلك، في أي اتجاه". ومن المرجح أن يتم الكشف عن هذا في اجتماع البنك المركزي المقبل المقرر عقده في 19 نوفمبر الجاري.