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"المالية" المصرية للعربية: استثمارات الأجانب بأدوات الدين جاوزت 21 مليار دولار 

اقتصاد مصر

"المالية" المصرية للعربية: استثمارات الأجانب بأدوات الدين جاوزت 21 مليار دولار 

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دبي - العربية.نت

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قال محمد حجازي رئيس وحدة الدين العام في وزارة المالية المصرية، إن حيازات الأجانب من أدوات الدين الحكومية المصرية بلغت حتى نهاية أكتوبر 21 مليار دولار.

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وأضاف في حديثه مع العربية أنه قبل جائحة كورونا كانت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية نحو 27 مليار دولار، ثم تراجعت إلى 13 مليار دولار. ومنذ بداية شهر يوليو إلى أكتوبر استطعنا زيادتها لأكثر من 21 مليار دولار، ويعني ذلك أنه خلال 4 أشهر جذبت أدوات الدين المصرية استثمارات أجنبية بنحو 8 مليارات دولار.

وعلى صعيد آخر، قال إن مجلس الوزراء المصري أقر يوم الأربعاء الماضي قانون الصكوك، الذي يستهدف جذب شريحة جديدة من المستثمرين إلى أدوات الدين المصرية.

وأضاف حجازي أن القانون يتيح إصدار صكوك بالعملة المحلية أو بعملات أجنبية حسب احتياج الموازنة.

وأشار إلى أن الشركة التي سيتم تأسيسها لإصدار الصكوك ستتكون مملوكة لوزارة المالية، مؤكدا أنه من السابق لأوانه تحديد توقيت محدد لإصدار صكوك سيادية مصرية.

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