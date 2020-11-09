قال عبدالله الربدي خبير أسواق مالية إن تصنيف فيتش للمملكة العربية السعودية أعطى مؤشرات على جدوى الإصلاحات المالية وتأثيرها على ميزانية السعودية.

وأضاف في تصريحات للعربية إنه الإصلاحات المالية السعودية كانت مثمرة على نطاق الميزانية، ففي الربع الأول من 2020 كانت الإيرادات غير النفطية 63 مليار ريال، لكنها هبطت إلى 38 مليار ريال في الربع الثاني، وبعد رفع ضريبة القيمة المضافة ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى مستوى قياسي متجاوزة للمرة الأولى الإيرادات النفطية وبلغت 125 مليار ريال.

وأوضح أن المبادرات الأخرى مثل دعم القطاع الخاص في تحمل الدولة لجزء من رواتب السعوديين، والدعم الذي جرى تقديمه في منشآت القطاع الصناعي، يظهر تأثيره، فخلال هذا العام بلغت الاستثمارات في القطاع الصناعي 70 مليار ريال.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد أكدت التصنيف الائتماني للمملكة "A" مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء حوالي 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر نحو 80% من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.

وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، قد أكدت التصنيف الائتماني للمملكة "A" مع تغيير النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية، نتيجة تداعيات جائحة كورونا ومخاطر الموجة الثانية، والمتغيرات في أسعار النفط التي دعت وكالات التصنيف الائتماني إلى إجراء حوالي 215 تعديل تصنيف ائتماني منذ مارس الماضي، وتأثر نحو 80% من الدول المصدّرة للنفط، وخفض أكثر من 100 تصنيف عالمي.