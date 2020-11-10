قال الرئيس التنفيذي لمجموعة "طاقة"، جاسم حسين ثابت، في مقابلة مع "العربية"، إنه تم تحقيق صافي ربح بـ1.3 مليار درهم خلال 9 أشهر، مرجعاً السبب في تراجعها إلى أخذ مخصصات بقيمة 2 مليار درهم بالربع الأول قبل الضرائب.

ومن ناحية الإيرادات، أشار إلى تراجع الإيرادات بنحو 7% إلى 30.8 مليار درهم في 9 أشهر، والسبب يعود إلى تراجع أسعار برنت.

إلى ذلك، أكد أن موافقة مجلس إدارة الشركة السماح لغير المواطنين بامتلاك ما يصل إلى 49%، تأتي تماشيا مع التوجه لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية في الدولة.

ونوه بأنه تم الإعلان اليوم عن سياسة توزيع الأرباح بـ2.8 مليار درهم عن العام 2020.

وعن المشاريع المستقبلية، قال إن لدى الشركة مشروعا بقدرة 4.4 غيغاوات في دبي قيد التطوير.

وتراجعت الأرباح الفصلية لشركة طاقة بأكثر من النصف لتصل إلى 700 مليون درهم.

وعزت الشركة تراجع أرباحها إلى ارتفاع المصاريف والاستهلاك لتصل إلى 9 مليارات درهم، مقارنة مع 620 مليون درهم.

ووافق مجلس إدارة الشركة السماح لغير المواطنين بامتلاك ما يصل إلى 49% من أسهم الشركة.

كما دعت الشركة لاجتماع جمعية عمومية للموافقة على سياسة جديدة، لتوزيع الأرباح تتضمن توزيع فلسين ونصف لكل سهم عن العام الحالي.

تم إعداد البيانات المالية كما لو كان الاندماج قد تم إجراؤه في 1 يناير 2019، حتى يتيح للمُطلع إمكانية المقارنة من نفس الفترات من سنوات سابقة.