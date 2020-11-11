قادت التعديلات التشريعية في الصين إلى انهيار أسهم شركات التكنولوجيا والتي فقدت نحو 250 مليار دولار من قيمتها السوقية.

وانخفضت أسهم علي بابا المدرجة في هونغ كونغ بنسبة 8.86% بعد ظهر الأربعاء في آسيا، في حين انخفضت تينسنت بنسبة 5.38%.

كما تراجعت أسهم Xiaomi لصناعة الهواتف الذكية بنسبة 5.73%، وانخفضت أسهم Meituan بنسبة 7.47%. كما شهدتJD.com هبوط سهمها بنسبة 8.11%.

وقد ساهمت الخسائر المجمعة لعمالقة التكنولوجيا الخمس الكبار منذ إغلاق يوم الاثنين في محو أكثر من 250 مليار دولار من قيمتهم السوقية، وفقا لحسابات سي إن بي سي.

وأعلنت الجهات التنظيمية في الصين، يوم الثلاثاء، مجموعة من مشروعات القوانين العامة التى تهدف إلى الحد من السلوك الاحتكارى على منصات الإنترنت.

وشهد مؤشر هانغ سنغ التقني الأوسع نطاقا خسائر فادحة أيضا، وانخفض بنسبة 5.6%.

ومن المحتمل أن يكون تبادل الأدوار بين الأسهم عالمياً والتي شهدت عمليات تخارج من أسهم التكنولوجيا في الأيام الأخيرة، بعد التطور الإيجابي في التوصل للقاح ضد فيروس كورونا، وحدوث انتعاش في قطاعات مثل السياحة والطيران والطاقة والصناعة كبدائل استثمارية أكثر حظاً في الصعود.

وجاء إعلان المنظمين الصينيين، يوم الثلاثاء، بعد حوالي أسبوع من تعليق الطرح العام الأولي لمجموعة "آنت" في شنغهاي وهونغ كونغ، فجأة وسط مخاوف تنظيمية. وفي يوم الاثنين الماضي، أصدر البنك المركزي الصيني والمنظمون مسودة قواعد جديدة للإقراض متناهي الصغر عبر الإنترنت، والتي قد تؤثر أيضاً على مجموعة "النملة".

وفي أعقاب تلك التطورات، شهدت شركة علي بابا، التي تمتلك حصة تبلغ حوالي 33% في مجموعة Ant، تراجع أسهمها المدرجة في هونغ كونغ بأكثر من 7%.



وقال العضو المنتدب في أورينت كابيتال ريسيرش، أندرو كولي، لشبكة سي إن بي سي إن القرار المفاجئ بتعليق إدراج "النملة" كان "كارثة".