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بلومبيرغ: دبي تسعى لبيع نظام تبريد في أكبر مطار بالإمارة

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مطار دبي
اقتصاد دبي

بلومبيرغ: دبي تسعى لبيع نظام تبريد في أكبر مطار بالإمارة

تعمل الحكومة مع بنك ستاندرد تشارترد لإتمام صفقة البيع.. والتقييم 750 مليون دولار

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دبي - العربية.نت

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قالت وكالة بلومبيرغ إن حكومة دبي قد تعرض نظام التبريد في أكبر مطار لها للبيع في ظل لجوئها للدين وبيع أصول لدعم مواردها المالية.

وقيم نظام التبريد في المطار بـ 750 مليون دولار.

وبحسب المصادر، تعمل الحكومة مع بنك ستاندرد تشارترد لإتمام صفقة البيع.

وفي مايو الماضي، قال ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، إن الإمارة ستضخ رأسمال جديدا في شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى في العالم، لتنضم بذلك الحكومة لحكومات أخرى قدمت الدعم المالي لتلك الشركات.

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وتدخلت عدة دول لمساعدة شركات الطيران التي تعاني من تبعات وخيمة لتفشي جائحة فيروس كورونا التي تسببت في تعليق السفر الدولي. وقدمت الولايات المتحدة إنقاذا بقيمة 58 مليار دولار لهذا الغرض.

وقال على تويتر "حكومة دبي ملتزمة بتقديم الدعم الكامل لطيران الإمارات في هذا الظرف الاستثنائي من خلال ضخ رأسمال جديد للشركة".

وأضاف "تتمتع طيران الإمارات الناقلة الوطنية بقيمة استراتيجية كبيرة كإحدى الدعائم الرئيسية لاقتصاد إمارة دبي ودولة الإمارات عموما.. سنعلن عن الإجراءات ومزيد من التفاصيل في وقت لاحق".

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