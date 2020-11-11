توقع عبد العظيم الأموي، مدير أبحاث السوق في مجموعة سبائك، أن يرتفع الطلب على الدولار خلال 2021، وهو ما سيؤدي إلى صعوده.

وقال في حديثه مع العربية إنه بجانب الإعلان عن نجاح لقاح فيروس كورونا، فإن الأسواق متفائلة بسيناريو الانتخابات الأميركية في ظل توازن الحكم، وبالتالي لن يكون هناك أي مفاجآت في القرارات الحكومية الأميركية خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن الأسواق بالفعل بدأت تسعير هذا السيناريو الإيجابي للانتخابات الأميركية، ما أدى إلى زيادة الطلب على الأصول الأميركية، وبالتالي ارتفاع الطلب على الدولار.

وفيما يتعلق بخطط التحفيز الأميركية، والتي قد لا يستطيع الرئيس المنتخب بايدن تنفيذ وعده بضخ 3 تريليونات دولار، أشار الأموي أن الفترة المقبلة ستشهد مزيجا من التحفيز النقدي والمالي في الأسواق ما يعوض حجم حزمة التحفيز التي وعد بها بايدن أثناء الإنتخابات.