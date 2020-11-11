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"الإنفاق الانتقامي".. ظاهرة جديدة للتسوق عبر الإنترنت في يوم العزاب

شركات

"الإنفاق الانتقامي".. ظاهرة جديدة للتسوق عبر الإنترنت في يوم العزاب

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دبي - سمر الماشطة

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يستعد ثلاثة ملايين عامل في الصين، وأربعة آلاف طائرة وسفينة شحن، لأكبر عملية بيع عبر الإنترنت في العالم بمناسبة عيد العزاب الذي يصادف غداً.

تقليد أو تقليعة أطلقتها شركة التجزئة العملاقة عبر الإنترنت Alibaba لإعطاء فرصة لغير المرتبطين للاحتفال، كنقيض لعيد الحب، والتي بدأت في الصين وانتشرت في جميع أنحاء العالم، حيث تقدم المحال التجارية وشركات التسوق عبر الإنترنت تخفيضات ضخمة.

ويعد أكبر حدث للتسوق عبر الإنترنت في العالم على مدار 24 ساعة، إذ تم طلب وتسليم 1.9 مليار منتج العام الماضي.

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لكن يُعتقد أن الطلب عبر الإنترنت سيحطم أرقاماً قياسية جديدة هذا العام بسبب التقييدات والإغلاقات التي تفرضها جائحة كورونا ومن المتوقع أن تحظى روبوتات التنظيف والمكانس وصناديق أدوات التصليح والصيانة بشعبية كبيرة.

وتأمل العلامات التجارية الفاخرة في الحصول على نصيبها من الكعكة وتضاعف مشاركتها هذا العام ، حيث يقوم ملايين الصينيين الذين لم يتمكنوا من السفر إلى الخارج بالتسوق عبر الإنترنت في ظاهرة يطلق عليها الخبراء "الإنفاق الانتقامي".

وبلغ إجمالي قيمة البضائع التي بيعت على منصة علي بابا العام الماضي أكثر من 31 مليار دولار أي ضعف مبيعات الجمعة السوداء ويوم سايبر موندي مجتمعين، بلغت المبيعات مليار دولار في أول دقيقة من الانطلاق.

وسيضم الحدث هذا العام أكثر من 350.000 علامة تجارية محلية وعالمية تشمل حتى سيارات ومنازل للبيع.

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