  • مباشر
اللغة

شركة تتخطى قيمتها ملياري دولار في أقل من عام... بدأت بأربعة موظفين

zoomroom.0
استخدام الإنترنت في تنظيم أحداث افتراضية (أرشيفية )
شركات

شركة تتخطى قيمتها ملياري دولار في أقل من عام... بدأت بأربعة موظفين

متابع الغاء المتابعة

دبي - السيد محمد

نشر في: آخر تحديث:

قبل نحو أقل عام من الآن دفع المرض الشاب البريطاني جوني بوفرحات عن البحث عن استخدام الإنترنت في تنظيم أحداث افتراضية عوضاً عن الأحداث الفعلية التي لم يكن يتمكن من حضورها، فقام بتأسيس شركة لتنظيم الأحداث الافتراضية وأطلق عليها "هوبن".

لم يدر في خلد المستثمر الشاب أن شركته الناشئة ستتجاوز قيمتها نحو 2 مليار دولار بعد أقل من عام على تأسيسها لتصبح أسرع شركة ناشئة في التاريخ تنمو بتلك الوتيرة على الإطلاق، بحسب تقرير لصحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية.

وجمعت الشركة يوم الثلاثاء نحو 125 مليون دولار في أحدث جولة تمويلية لها من مستثمرين أميركيين بارزين على غرار صندوق Tiger Globalومؤسسة IVP بعد جولة تمويلية في يونيو الماضي جمعت خلالها نحو 40 مليون دولار لترتفع قيمة الشركة إلى نحو ملياري دولار في وقت يتوقع أن تتواصل في تسارع وتيرة نمو الشركة بالفترة المقبلة.

أرباح شركات إعمار أرباح "إعمار مولز" تهوي 70%.. وهذا السبب



وتسببت جائحة كورونا في تحول دراماتيكي في أعمال الشركة الناشئة فبعد أشهر من تأسيسها في وقت سابق من أواخر العام الماضي تسارعت أعمالها بشدة وأصبح عدد موظفيها نحو 200 موظف في 38 دولة حول العالم مع تنظيمها لعديد من الأحداث التي يحضرها مئات الآلاف من المستخدمين أسبوعياً على الإنترنت.

ويقول بوفرحات للصحيفة "لقد كان هدفي دائماً أن نكون أسرع الشركات نمواً بالعالم... سيكون من الرائع أن يكون مقر تلك الشركة من أوروبا".

وبينما تقدم شركات على "زووم" خدمات الاجتماعات عبر تقنية الفيديو، فإن الشركة الناشئة البريطانية الجديدة تستهدف جميع الفعاليات بما فيها المعارض واجتماعات العروض التقديمية.

واستغرق الأمر شركة "زووم" الصينية نحو 5 سنوات لتصل إلى تقييم يبلغ نحو مليار دولار، فيما تخطت شركة "هوبن" هذا الحاجز وأصبحت شركة مليارية "Unicorn" في أقل من عام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحرريين

"لؤلؤة الجنوب".. آثار فرعونية وإغريقية ورومانية على جزيرة مصرية
أحمد مالك للعربية.نت: العالمية حلمي.. وتحدثت 3 لغات لأجل أحمد مالك للعربية.نت: العالمية حلمي.. وتحدثت 3 لغات لأجل "حارس الذهب"

الأكثر قراءة

الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟  الجواب نعم والتفاصيل مثيرة.. هل تؤثر اضطرابات إثيوبيا على سد النهضة؟ 
مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا مليارديرات الوباء يتساقطون بعد إعلان التوصل إلى لقاح كورونا
لقاح لقاح "فايزر" طوره طبيب من منطقة سورية احتلتها تركيا
صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر صراخ أطفال كشف الجريمة.. العثور على طفلة محروقة في مصر
تدخل جراحي بسيط يعالج خشونة الركبة خلال ساعات تدخل جراحي بسيط يعالج خشونة الركبة خلال ساعات
ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً ابن خال بشار الأسد يكشف المستور.. لا أنافس أحداً

قبل أن تذهب

تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ
تعرف على تفاصيل الاتفاق الذي تم بين أرمنيا وأذربيجان برعاية روسيا في كراباخ

اكتشف المزيد