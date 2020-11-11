قال الرئيس التنفيذي لشركة الأهلي صبور أحمد صبور، في مقابلة مع "العربية"، إنه على الرغم من التباطؤ عام 2020 بسبب كورونا، إلا أن الشركة نجحت بضخ ملياري جنيه في عدد من المشروعات.

وأشار صبور إلى أن لدى الشركة 7 مشاريع مختلفة، أحدها مشروع جايا في الساحل الشمالي، عبارة عن أرض بمساحة 280 فدانا، وبإجمالي إنشاءات بـ5.5 مليار جنيه.

ولفت إلى أن قيمة المبيعات الإجمالية للمشروع 9 مليارات جنيه، لافتا إلى أنه تم بيع 3 مليارات جنيه حتى الآن.

وعن المشروع الثاني، أفاد بأنه أحدث مشاريع الشركة مشروع "كيفا" في 6 أكتوبر، بمساحة أرض 144 فدانا و1100 وحدة بالشراكة مع هيئة المجمعات العمرانية الجديد.

وقال:" بدأنا تنفيذ المشروع منذ أسبوعين، وسيتم التسليم على 4 مراحل أولها في الربع الأخير من العام 2023".