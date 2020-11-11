قال أحمد الهتيمي الرئيس التنفيذي لشركة مدينة نصر للإسكان إن الشركة حققت نتائج استثنائية في الربع الثالث وتتمثل بـ114% زيادة في المبيعات التعاقدية على الوحدات السكنية وترجم ذلك بارتفاع 106% في الإيرادات، ونمو بـ59% في أرباح المتحصلات النقدية التي تضاعفت أيضاً فوق 100% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.

وأضاف الهتيمي في لقاء مع "العربية" أن النتائج الاستثنائية تأتي نظراً لوقوعها في توقيت جائحة كورونا وليس لبيع الأراضي تأثير فيها، حيث تمت صفقات بيع الأراضي في الربع الأول".

وحول عروض بيع الأراضي من مستثمرين أجانب وعرب، أكد الهتيمي أن المفاوضات مستمرة وسيتم الإفصاح عن أي تطورات في وقتها. "التوجه حالياً هو لتسريع وتيرة تسييد المحفظة في ظل استراتيجية الشركة لتوزيع أرباح نقدية بالإضافة إلى أن لدينا محفظة أراضي ضخمة ومتنوعة وجزء منها غير سكني متخصصة في المجال الطبي أو الفندقي وهي مجالات غير أساسي لتخصص الشركة. كشركة لدينا دور المطور العام ودور المطور المباشر العقاري وهو تاريخ يمتد لأكثر من 60%".

وأكد الهتيمي أن إجراءات الإصلاح الاقتصادي من تحرير سعر الصرف أدت إلى استقرار في وتيرة التضخم والذي من ضمنه استقرار أسعار مواد البناء. وأضاف "الإجراءات التي أخذتها الحكومة في ظل الجائحة تخفيض الفائدة بـ300 نقطة ساهم في تخفيض تكلفة التمويل وهو ما نستطيع تحويله للعميل على شكل تخفيض مقابل على النقد، ولذلك نرى أن إجراءات الدولة مفيدة جداً من حيث التمويل المستخدم في تسريع وتيرة الإنشاءات ومن تغيير طرق الدفع من ناحية أخرى التي نقدمها للعملاء وهو ما يترجم في الزيادة القوية للمبيعات".

وارتفعت أرباح شركة "مدينة نصر للإسكان والتعمير" بـ59% في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي، لتبلغ 160 مليون جنيه.



وارتفعت مبيعات الشركة بـ21% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل إلى 4.5 مليارات جنيه.

وأرجعت الشركة هذه القفزة إلى ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية بمشروع سراي، فضلًا عن بيع قطة أرض لإقامة مشروع سكني بتاج سيتي بقيمة 1.1 مليار جنيه.