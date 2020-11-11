عادت الشركات التي تضررت أعمالها بشدة بفعل تبعات جائحة كورونا على غرار شركات السياحة والطيران لجمع السيولة من الأسواق بعد ارتفاع أسهمها بالتزامن مع الإعلان عن التوصل للقاح فعال للقضاء على فيروس كورونا والذي تسبب في ارتفاعات قياسية بأسواق الأسهم والسلع.



ويشير تقرير لصحيفة "ُفايننشال تايمز" البريطانية إلى أن شركات طيران على غرار American Airlines وشركة Lufthansa الألمانية وشركة Carnival للرحلات السياحية بصدد جمع مليارات الدولارات من الأسواق مع استغلال حالة التفاؤل في أوساط المستثمرين بعد الإعلان عن التوصل إلى اللقاح الفعال التابع لشركة Pfizer الأميركية.



وجمعت شركة American Airlines نحو 500 مليون دولار أمس الثلاثاء من بيع أسهم جديدة فيما أعلنت شركة Carnival عن نيتها لبيع أسهم بقيمة 1.5 مليار دولار لمساعدتها في إعادة إحياء أعمالها والتي تضررت بشدة منذ مطلع العام الجاري بفعل تبعات الجائحة.





فيما جمعت شركة Lufthansa الألمانية نحو 600 مليون يورو من خلال بيع سندات قابلة للتحويل إلى الأسهم في وقت رفعت فيه الشركة من قيمة السندات المعروضة على المستثمرين وسط طلب قياسي عليها بعد الإعلان عن أنباء اللقاح ما يؤشر إلى إمكانية عودة الحياة لطبيعتها مرة أخرى وعودة حركة النقل الجوي إلى ما كانت عليه قبل الجائحة خلال الأشهر القليلة المقبلة.



وفي حين تضررت أسهم شركات "البقاء بالمنزل" والتي ازدهرت أعمالها في زمن كورونا وحققت أرباحا بمليارات الدولارات كانت أسهم قطاعات التجزئة والطيران والنقل من أكبر الرابحين في أسواق المال حول العالم.



وارتفع مؤشر Arca لشركات الطيران المدرجة في بورصة نيويورك يوم الاثنين الماضي بنحو 19.4٪ ليسجل أفضل أداء يومي له على الإطلاق منذ بدء تقلبات الأسواق في مارس آذار الماضي على وقع تفشي فيروس كورونا المستجد والذي حصد آلاف الأرواح منذ ذلك الحين.



وقال نائب الرئيس لأسواق الأسهم في أميركا لدى UBS للصحيفة "مع إمكانية التوصل إلى لقاح... أعتقد أن المسؤولين الماليين في الشركات يمكنهم تحليل أين ينبغي عليهم أن يكونوا بعد فصلين من الآن ويمكنهم البحث عن المستثمرين.. ولذا من الممكن أن تلك هي المرة الأخيرة التي يجمعون فيها السيولة قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها مرة أخرى".



وجمعت الشركات بالفعل سيولة قياسية من أسواق الدين للحفاظ على أعمالها في زمن الجائحة، إذ اضطرت شركات الطيران والرحلات إلى استخدام أصولها كالطائرات كضمانات منقولة لتأمين الحصول التمويل اللازم لاستمرار أعمالها التي توقف السواد الأعظم منها بفعل كورونا.



وجمعت شركة Carnival الأميركية للرحلات نحو 10 مليارات دولار منذ بد الجائحة فيما جمعت شركة American Airlines نحو 16.7 مليار دولار، في وقت قالت فيه الشركة إنها بخلاف بيع أسهم بقيمة مليار دولار، لازالت قيد التنفيذ، سيكون لديها سيولة بقيمة 14.5 مليار دولار بنهاية الربع الأخير من العام الجاري.



وقال مدير تخصيص الأصول لدى Pacific Life Fund Advisors، ماكس جوكمان، للصحيفة "إذا ما سارت عملية بيع أسهم شركة American Airlines على ما يرام... فإن شركات الطيران الأخرى ستلجأ إلى نفس الخطوة خلال الفترة المقبلة... هناك حاجة ملحة إلى السبولة مع حقيقة أن تلك الشركات لن تحصل عليها مجدداً من حزم التحفيز الحكومية".