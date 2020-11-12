قال الرئيس المالي التنفيذي في شركة تبريد عادل سالم الواحدي إن شركته تسعى لدخول أسواق مصر والهند والأردن.

وأضاف في مقابلة مع العربية أن الشركة تنظر إلى فرص في تلك الأسواق، لتتوسع خارج دول الخليج التي تتواجد بها.

وأوضح أن الإمارات نقطة ارتكاز الشركة، إذ يتركز بها 70% من أعمالها.

وأشار إلى أن الوضع المالي للشركة جيد بما يمكنها من الاقتراض بمعدلات فائدة جيدة، خاصة في ظل التصنيف الائتماني عند الدرجة الاستثمارية التي تحظى به الشركة.

وتابع: "عمليات الاستحواذ قد تكون غير مواتية لبعض القطاعات والشركات، لكن الوضع المالي لتبريد قوي وقاعدة المساهمين جيدة... الفرص الموجودة اليوم قد تكون غير متاحة غدا".

وارتفعت أرباح شركة تبريد بنحو 12% في الربع الثالث من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 146 مليون درهم.

وارتفعت أرباح الشركة بنحو 13% في التسعة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 370 مليون درهم.

وارتفع إجمالي إيرادات "تبريد" بـ 12% في التسعة أشهر من هذا العام مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتصل إلى 1.258 مليار درهم.