التاكسي الطائر خطة وزارة النقل في هذه الدولة

تختبر وزارة النقل الكورية الجنوبية خدمة سيارات الأجرة الجوية بدون طيار في سيول، وتتطلع إلى إطلاقها في أقرب وقت ممكن في عام 2025.

وقد اختبرت الحكومة الكورية، وفقاً لموقع "METRO"، بالفعل ست سيارات أجرة بدون طيار في ضواحي سيول، لكنهم يتطلعون الآن إلى اختبار الخدمة في مركز سيول المكتظ بالسكان للمرة الأولى.

في حين أن سيارات الأجرة نفسها صينية الصنع ، فإن كوريا الجنوبية تطور نظام إدارة الحركة K-Drone"" الخاص بها بتمويل من الدولة. ويرجع ذلك إلى أن كوريا الجنوبية تخطط لفتح عشر محطات لسيارات الأجرة الجوية بحلول عام 2030.

وتتوقع وزارة النقل، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت"، أن تبلغ قيمة سوق التنقل الجوي الحضري مليارات الجنيهات بحلول عام 2040، مع التركيز على رحلات لمسافات 18 إلى30 ميلاً إلى جانب الحافلات وشبكة مترو الأنفاق في المدينة وغيرها من أشكال النقل العام.

وقد أُجريت تجارب مماثلة من قبل في مواقع اختبار محددة في انشيون غرب سول ويونجوول على بعد 200 كم شرق سول.

كما كشفت شركة هانوها سيستمز، وهي وحدة خدمات صناعة الدفاع وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تابعة لمجموعة Hanwha Group، النقاب عن "الفراشة"، وهي نموذج لسيارة جوية شخصية تقوم بتطويرها مع شركة Overair الناشئة لسيارات الأجرة الجوية التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها.

وقالت الشركة إنها تسعى إلى إقامة "منصة فيرتي"، وهو مبنى إقلاع وهبوط سيارات الأجرة الجوية، في مطار جيمبو الدولي في غرب سول بالتعاون مع شركة كوريا للمطارات، وستكون المنصة أول منشأة من هذا النوع في العالم لسيارات الأجرة بدون طيار، وفقا لأنظمة هانوها.

ومن المتوقع أيضا أن تتوفر سيارات الأجرة الجوية المجهزة بوظائف الإقلاع والهبوط العمودي الكهربائي (eVTOL) في بعض مدن الولايات المتحدة وأوروبا للخدمات التجارية بحلول عام 2025.

وفي سبتمبر اختبرت الوزارة خدمة توصيل أغذية مستقلة للطائرات بدون طيار وسط اتجاه عدم الاتصال المتزايد في أعقاب وباء "كوفيد-19" في مدينة سيجونغ، وهي مركز إداري على بعد 130 كيلومتراً جنوب شرق سيول.

وفي سيجونغ، سلمت خمس طائرات بدون طيار وجبات ومنتجات أخرى إلى الناس في المنازل على بعد كيلومترين إلى ثلاثة كيلومترات عبر بحيرة وفي المباني الشاهقة في غضون 10 دقائق.