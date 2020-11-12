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"بيتكوين" تخترق حاجز 16 ألف دولار لأول مرة منذ 3 سنوات

بيتكوين مناسبة
تخطت العملة الرقمية الأعلى عالمياً من حيث القيمة السوقية حاجز 16 ألف دولار
بيتكوين

"بيتكوين" تخترق حاجز 16 ألف دولار لأول مرة منذ 3 سنوات

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دبي - العربية.نت

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تخطت العملة الرقمية الأعلى عالمياً من حيث القيمة السوقية حاجز 16 ألف دولار، حيث سجلت اليوم الخميس 16157 دولاراً، وهو سعر شوهد آخر مرة في 6 يناير 2018.

وأنهى هذا المستوى أسبوعاً اتسم بنطاق موحد بين 14000 و16000 دولار، وبه تكون عملة "بيتكوين" ارتفعت بنسبة 123% على أساس سنوي، وقد كسبت ما يقرب من 50% حتى الآن خلال هذا الربع، وفقاً لبيانات CoinDesk 20.

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ومن زاوية الانتخابات الأميركية، من المتوقع أن يكون لموقف الرئيس المنتخب جو بايدن تأثير على السياسة المالية على مدى السنوات الأربع المقبلة، والتي يمكن أن تؤثر بدورها على معدلات التضخم الذي يتم وصف عملة "بيتكوين" كوسيلة تحوط ضده.

وتلقت العملة المشفرة أخيراً دعماً من عدة شركات عامة ومستثمرين بارزين، فيما تواجه أزمة في العرض بسبب زيادة المشاركة المؤسسية.

وكشف الملياردير الأميركي، ستانلي دروكنميلر، يوم الاثنين، عن دخوله عالم العملة الرقمية، قائلا إن "بيتكوين سوف تتفوق على الذهب على المدى الطويل".

ونقلت CoinDesk عن محللين أن سعر "بيتكوين" قد يتماسك لفترة قصيرة قبل أن يتحرك نحو 20000 دولار في ديسمبر.

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