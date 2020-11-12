تخطط JD.com الصينية توسيع نطاقها بقوة - بهدف إنشاء شبكة من 5 ملايين متجر فعلي في السنوات الـ 3 المقبلة، مع زيادة شركات التجارة الإلكترونية في الصين وزيادة منافستها على المستهلكين في المدن الصينية الصغيرة.

وقال شو لي، الرئيس التنفيذى لشركة جي دي للبيع بالتجزئة، "إن الشركة تدرك أن سوق التجزئة في الصين ضخم". لكنه أضاف أن نموذج أعمال JD يمكن أن يكون له قيود، وبالتالي فنحن نريد بناء متاجر غير متصلة بالإنترنت بمفردنا، أو بالشراكة مع اللاعبين الحاليين".

وأضاف في حوار لـ "CNBC"، "أن نموذج التجارة الإلكترونية الذي تتبعه الشركة يمكنها من خدمة عدد معين من المستهلكين، ونسعى لاستغلال خبرتنا، بما في ذلك الخدمات اللوجستية والترويج والتكنولوجيا في سياق أوسع بكثير، لذلك، قررنا في العام الماضي وضع JD كمنصة بيع بالتجزئة على جميع القنوات".

وكجزء من استراتيجية بناء وجودها للبيع بالتجزئة، افتتحت JD أكبر متجر حقيقي لها، يسمى JD E-Space، في يوم العزاب في تشونغتشينغ في نوفمبر من العام الماضي، ولا تخطط الشركة لبناء 5 ملايين متجر بنفسها.

وقال شو: "الأهم هو الاستفادة بشكل جيد من المتاجر الشريكة لنا". "لقد ارتبطنا حتى الآن مع أكثر من 2 ونصف مليون متجر، بما في ذلك متاجرنا الخاصة. وفي غضون ثلاث سنوات، سيكون لدينا توقعات بأن يكون لدينا شبكة تربط ما يصل إلى خمسة ملايين متجر".

وتؤكد تحركات جي دي المنافسة الشرسة بين كبار تجار التجزئة في التجارة الإلكترونية في الصين للحصول على المزيد من المستهلكين في المدن الصغيرة في البلاد.

وحصلت علي بابا – أكبر منافس لـ JD – مؤخراً على حصة 19.9% في Suning.com، بهدف تعزيز حصتها في السوق في المدن الصينية الصغيرة.

وقال شو، "إن ما يحدث للمستهلكين القاطنين في مدن من الدرجة الرابعة الى السادسة عندما يرغبون في شراء بعض المنتجات ذات العلامات التجارية الكبيرة فإنهم إما يكتشفون أن المنتجات غير متاحة محلياً، أو أنها تباع بسعر أعلى بكثير من تلك الموجودة في مدن الدرجة الأولى".

وتسعى الشركة وفقاً لـ شو، إلى توفير المنتجات للمستهلكين في أسواق الطبقة الدنيا بنفس الجودة وقدرة الوصول إليها والتسعير الذي يحصل عليه نظراؤهم في المدن الأكثر تطوراً، من خلال شبكتها اللوجستية على مستوى البلاد"، وفقاً لما اطعلت عليه "العربية.نت".

وقال، "إن العديد من العلامات التجارية أدركت الحجم الضخم للسوق الصينى، ومن ثم تقوم بتخصيص المنتجات للمدن ذات المستويات الأدنى من خلال الاستفادة من بيانات جي دي، وقدرات سلسلة التوريد لديها".

أضاف "لقد حققوا نتائج رائعة. لقد شهدنا نمو طلبات البيع من الأسواق ذات المستوى الأدنى بنسبة تزيد عن 100% حتى الآن هذا العام".