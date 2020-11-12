فيروس كورونا
محطات الشركة المكتشفة للقاح كورونا .. سهمها ارتفع 223%
محطات الشركة المكتشفة للقاح كورونا
تأسست في 2008 وتوفر حلول التكنولوجيا الحيوية
تقوم بتطوير أنواع مختلفة من العلاجات لمرض السرطان
تطور جيلا جديدا من العلاج المناعي ورائدة في العلاجات المناعية الفردية
الديون قاربت 82 مليون دولار بنهاية يونيو 2020
النقد والاستثمارات قصيرة الأجل بلغت 643.6 مليون دولار في يونيو 2020
مدرجة في بورصة ناسدك وارتفع السهم 19% خلال الثلاث جلسات التي تلت الإعلان عن اللقاح
السهم مرتفع 223% منذ مطلع السنة
ثروة المؤسسين الثلاثة ارتفعت بنحو ملياري دولار مجتمعة بعد الإعلان