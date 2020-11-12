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محطات الشركة المكتشفة للقاح كورونا .. سهمها ارتفع 223%

فيروس كورونا

محطات الشركة المكتشفة للقاح كورونا .. سهمها ارتفع 223%

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دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

محطات الشركة المكتشفة للقاح كورونا

تأسست في 2008 وتوفر حلول التكنولوجيا الحيوية

تقوم بتطوير أنواع مختلفة من العلاجات لمرض السرطان

تطور جيلا جديدا من العلاج المناعي ورائدة في العلاجات المناعية الفردية

الديون قاربت 82 مليون دولار بنهاية يونيو 2020

النقد والاستثمارات قصيرة الأجل بلغت 643.6 مليون دولار في يونيو 2020

مدرجة في بورصة ناسدك وارتفع السهم 19% خلال الثلاث جلسات التي تلت الإعلان عن اللقاح

السهم مرتفع 223% منذ مطلع السنة

ثروة المؤسسين الثلاثة ارتفعت بنحو ملياري دولار مجتمعة بعد الإعلان

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