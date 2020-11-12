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الأسهم الرابحة والخاسرة بعد إعلان لقاح "فايزر".. تعرف عليها

زووم
زووم
لقاح كورونا

الأسهم الرابحة والخاسرة بعد إعلان لقاح "فايزر".. تعرف عليها

التوصل للقاح عمل في اتجاه معاكس لبعض الأسهم القليلة المستفيدة من الوباء

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دبي - العربية.نت

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فزت أسهم شركات السفر قفزت بعد إعلان شركتي Pfizer و BioNTech أن لقاحهما المرشح فعال بنسبة 90٪ فيما انخفضت أسهم نتفليكس وZoom ووفقاً لتقرير موقع statista، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، فإن التوصل للقاح عمل في اتجاه معاكس لبعض الأسهم القليلة المستفيدة من الوباء، مثل "زووم"، و"بيلتون"، و"نتفليكس"، حيث

تراجع سهم "Zoom" بنحو 17% يوم الاثنين لتتقلص القيمة السوقية للشركة بنحو 25 مليار دولار.

وفي حين أن إعلان التوصل للقاح كان بالتأكيد مدعاة للتفاؤل، إلا أنه لا بد من الإشارة إلى أن اللقاح لم يكمل بعد تجارب المرحلة الثالثة، ليتم الموافقة عليها وإنتاجها وتوزيعها.

وتستهدف شركتي "فايزر"، و"بيو إنتك" إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة من اللقاح بنهاية عام 2020، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021.

وقفزت أسهم Expedia للطيران بنحو 24.6%، فيما ارتفع سهم American Airlines بنسبة 15.2%، و"ماريوت" بنحو 13.9%.

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