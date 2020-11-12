حقق عمالقة التجارة الإلكترونية الصينيون "علي بابا"، و "JD.com" مبيعات بلغت حوالي 115 مليار دولار عبر منصاتهم خلال عيد العزاب.

يأتي رقم المبيعات القياسية في الوقت الذي تم فيه تمديد عيد العزاب، حتى منتصف ليلة 12 نوفمبر.

وقالت علي بابا، إن إجمالي قيمة البضائع المباعة على مدى 11 يومًا، عبر منصات التسوق بلغ إجماليها 498.2 مليار يوان - أو 74.1 مليار دولار. وقد تضاعف هذا الرقم تقريبا عن العام الماضي والبالغ 268.4 مليار يوان.

وفي الوقت نفسه، بلغ حجم تعاملات JD.com خلال نفس الفترة 271.5 مليار يوان (40.97 مليار دولار)، أي أكثر من 204.4 مليار يوان سجلتها في عام 2019، بحسب تقرير اطلعت عليه "العربية نت".

ارتفع سهم علي بابا المدرج في بورصة هونغ كونغ بنحو 3% يوم الخميس في حين ارتفعت أسهم JD.com المدرجة في بورصة هونغ كونغ بأكثر من 7%، مُظهرة علامات على انتعاش.

قال ألفين ليو، رئيس شركة "ترامال" للاستيراد والتصدير، لشبكة "CNBC"، الأميركية الأسبوع الماضي، إنه من المتوقع أن يشتري المتسوقون الصينيون منتجات أجنبية أكثر عبر المنصتين، والذين عادة ما يسافرون إلى الخارج لشراء تلك المنتجات، بسبب القيود المفروضة على السفر.

وقالت شركة "علي بابا"، إن 250 ألف علامة تجارية شاركت في حدث يوم العزاب هذا العام، منها 31 ألف علامة تجارية من الخارج. وقال علي بابا إن الولايات المتحدة كانت الدولة الأولى التي تبيع إلى الصين من قبل شركة جي إم في.

وقال مايكل إيفانز، رئيس علي بابا، إن أكثر من 5 مليارات دولار من إجمالي مبيعات الشركة خلال عيد العزاب جاءت من بضائع أميركية عبر GMV.