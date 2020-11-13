ارتفعت أسعار المنازل ذات الأسرة الواحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة بنسبة 12% في الربع الثالث، وهي أكبر قفزة سنوية في سبع سنوات، وفقا للجمعية الوطنية للوسطاء العقاريين.

وتزداد تكلفة السكن في كل مكان، مما يزيد من المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل التكاليف مع فقدان الملايين من الأميركيين لدخلهم أثناء الوباء.

ووفقاً لـ "بلومبيرغ" فقد ارتفعت الأسعار عن العام السابق في جميع المناطق الحضرية الـ181 التي تقاس بالمجموعة، وسجلت 117 منطقة مكاسب من رقمين مقارنة بـ15 منطقة فقط فى الربع الثاني.

وقال لورانس يون كبير الاقتصاديين في "Realtor’s group": "إن معدلات الرهن العقاري المواتية سوف تستمر في جلب المشترين الجدد إلى السوق". ومع ذلك، فإن وضع القدرة على تحمل التكاليف لن يتحسن حتى مع انخفاض أسعار الفائدة لأن أسعار المساكن تزداد بسرعة كبيرة.

وذكر التقرير أن متوسط السعر في جميع أنحاء البلاد لمنزل أسرة واحدة بلغ 313500 دولار .

وفي نهاية هذا الربع، كان 1.47 مليون منزل مملوكة سابقاً متاحة للبيع في الولايات المتحدة، أي أقل بنسبة 19.2% عن العام السابق. وسوف يستغرق بيع تلك المنازل 2.7 شهر فقط بالمعدل الحالي للصفقات.