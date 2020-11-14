كشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية، أن الشركات المدرجة تمكنت من زيادة رؤوس أموالها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية تعاملات الأسبوع الماضي بنحو 8.2 مليار جنيه، متجاهلة بذلك المخاطر والتداعيات التي خلفها فيروس كورونا المستجد على جميع أسواق وبورصات العالم.

وأشار التقرير إلى أن شهر يناير الماضي شهد زيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة بنحو 86 مليون جنيه، وارتفع هذا الرقم إلى نحو 3.62 مليار جنيه في شهر فبراير الماضي.

كما بلغت الزيادة في رؤوس أموال الشركات المدرجة نحو 247 مليون جنيه في شهر مارس الماضي، و558 مليون جنيه خلال شهر أبريل، و1.6 مليار جنيه خلال شهر يونيو، و1.1 مليار جنيه خلال شهر يوليو، و100 مليون جنيه خلال شهر أغسطس، و149 مليون جنيه خلال سبتمبر، و209 ملايين في شهر أكتوبر، و506 ملايين جنيه خلال شهر نوفمبر الحالي.

وخلال تعاملات الأسبوع الماضي، تمكنت البورصة المصرية من تحقيق مكاسب أسبوعية قوية مع ارتفاع جميع المؤشرات بنسب قياسية، وذلك بدعم المشتريات القوية من قبل المستثمرين الأجانب.

حيث ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بنسبة 3.16% رابحاً نحو 19.3 مليار جنيه وذلك بعدما ارتفع من 609.6 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الأسبوع الماضي إلى نحو 628.9 مليار جنيه في إغلاق تعاملات الخميس الماضي.

وارتفع المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 3.65%. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 7%. وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان بنسبة 4.25%. كما صعد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 3.9%. وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 7.3%. وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 7.2%.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 183.7 مليون جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وذلك بعد استبعاد الصفقات، كما سجل العرب صافي شراء بقيمة 54.8 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 81.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذت تعاملات المستثمرين الأجانب على نسبة 12.6%، واستحوذت تعاملات المستثمرين العرب على 6.2%، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومنذ بداية العام الحالي، استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 75.8% من قيمة التداول للأسهم المقيدة، بينما سجل الأجانب 17.7%، وسجل العرب 6.6%. وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 13.6 مليار جنيه، وسجل العرب صافي بيع بنحو 1.04 مليار جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام الحالي.