كشف الرئيس التنفيذي لشركة لازوردي للمجوهرات سليم شدياق، في مقابلة مع "العربية"، عن تطوير خطوط مجوهرات ذهبية بسعر ثابت أي السعر بالقطعة وليس بالوزن، وذلك لمواجهة الارتفاع الحاد بأسعار المعدن الأصفر.

ونوه بأن شركة لازوردي تستفيد من أزمة كورونا لتحويل استراتيجيتها نحو المستقبل، لافتا إلى أن تهم إطلاق خطوط جديدة تمثل حاليا 27% من نتائج الشركة بعدما كانت تمثل 17% في عام 2019.

إلى ذلك، أشار إلى أن الخط الجديد الذي أطلقته لازوردي تحت مسمى "MISS L" باتت إيراداته تشكل 3 أضعاف مما كانت عليه.

وردا على سؤال، قال شدياق: "نحن لا نملك مخزونا للذهب، والإيرادات التشغيلية للشركة تأتي من بيع المجوهرات، وعندما يرتفع سعر أونصة الذهب عندئذ تباع المجوهرات بسعر أعلى بالوزن للمستهلك النهائي".

وتكبدت "لازوردي للمجوهرات" خسائر بلغت 19 مليون ريال في الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة مع أرباح بـ200 ألف ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وعزت الشركة الخسائر إلى تراجع إيرادات الجملة بـ32%، والتجزئة بـ22% في السعودية، وذلك بسبب تداعيات جائحة كورونا وزيادة ضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى الزيادة الحادة في أسعار الذهب.

كما تراجعت إيرادات قطاع الجملة في مصر بـ28% بسبب تداعيات الجائحة وارتفاع أسعار الذهب. بينما ارتفعت إيرادات قطاع البيع بالتجزئة بنسبة 65% بفضل نمو المبيعات وافتتاح 9 منافذ بيع جديدة في عام 2020.