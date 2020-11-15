قال الرئيس التنفيذي لتقنيات مكيال المالية هشام أبو جامع، إن الأزمة الحقيقية للقطاع المصرفي السعودي هي القروض المتعثرة.

وأضاف في حديثه مع "العربية" أن القطاع البنكي من القطاعات الهامة للسوق السعودية، وتمثل نحو 40% من السوق.

وأشار إلى أن استراتيجية اقتطاع المخصصات اختلفت من بنك إلى آخر، وهو ما ظهر في حجم المخصصات بالقطاع التي وصلت بالربع الثالث إلى 3.2 مليار ريال مقارنة بـ 5.5 مليار ريال في الربع الثاني، و3.8 مليار ريال بالربع الأول.

وتابع أن هذا "يدل على أن بعض البنوك ربما أخذت مخصصات عالية في الربع الثاني وعادت لتخفض المخصصات في الربع الثالث، مثل البنك الأهلي التجاري".

وأشار إلى أن أرباح البنوك السعودية في الربع الثالث وصلت إلى 11.8 مليار ريال.

وذكر أن خفض أسعار الفائدة لن يؤثر على أرباح البنوك، إذ إن التأثير كان هامشيا، "المشكلة الأساسية ليست في تحقيق الإيرادات، ولكنها في القروض المتعثرة".