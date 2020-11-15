تضيف منصة "يوتيوب" نحو 500 ساعة فيديو جديدة كل دقيقة وأكثر من مليار ساعة مشاهدة يومياً، ما دفعها لأن تكون أكبر منصة مشاهدة في العالم مع أكثر من ملياري مستخدم يزورون الموقع كل شهر.

واستحوذت شركة Google على You Tube في 2006، وتعد المنصة جزءاً هاماً في أعمال شركة Alphabet الشركة الأم لـ "غوغل"، حيث حققت المنصة إيرادات بقيمة 15 مليار دولار في العام 2019، ووفقاً لـ "CNBC"، من المرجح أن يتم تجاوز هذا الرقم مع إيرادات بقيمة 12.89 مليار دولار حتى الآن، بزيادة حوالي 24% عن نفس الوقت من العام الماضي.

في حين سيطر YouTube على الفيديو عبر الإنترنت ويظل أحد أفضل تطبيقات البث المستخدمة على الهاتف المحمول، إلا أنه يواجه منافسة متزايدة من منصات مثل Netflix وDisney+، وتطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي مثل TikTok.