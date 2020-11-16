يقترب بنك المؤسسة المصرفية العربية البحريني ABC، من الاستحواذ على وحدة بنك بلوم اللبناني في مصر.

وقالت مصادر للعربية، إن بنك المؤسسة العربية المصرفية، اقترب من الاستحواذ على بلوم مصر، بعد خروج بنك الإمارات دبي الوطني من المنافسة.

ولم تفصح المصادر، عن أسباب خروج بنك الإمارات دبي الوطني.

ويتوقع انتهاء بنك المؤسسة المصرفية العربية البحريني، من الفحص النافي للجهالة لبنك بلوم مصر خلال الشهر الجاري.

ورفض العضو المنتدب لبنك بلوم مصر، محمد أوزالب، في اتصال هاتفي مع "العربية" التعليق.

ويأتي طرح بلوم اللبنانية لوحدتها في مصر لزيادة رأسمالها بنحو 240 مليون دولار لتتوافق مع تعليمات الحكومة اللبنانية في هذا الشأن، وهو ما دفعها لبيع وحدتها في مصر المدرة لنحو 46% من إجمالي أرباح المجموعة.

ويمتلك بنك بلوم مصر، بحسب موقعه الإلكتروني 46 فرعاً.

وبحسب مصادر، فإن بنك الإمارات دبي الوطني كان قد اختار شركة "سي آي كابيتال" للقيام بدور المستشار المالي.