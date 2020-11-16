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محلل: إصابات كورونا تكبح صعود الأسهم بعد إعلان موديرنا

كورونا - تعبيرية
صورة تعبيرية للقاح كورونا
الأسواق العالمية

محلل: إصابات كورونا تكبح صعود الأسهم بعد إعلان موديرنا

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دبي - العربية.نت

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قال مدير إدارة بحوث الأسواق في ATFX Global Markets، رامي أبو زيد، إنه لولا ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا وعودة الإجراءات الاحترازية في بعض الدول، لكانت الأسواق ارتفعت على نحو أكبر بعد إعلان فاعلية لقاح موديرنا.

وأضاف في حديثه مع العربية أن التداولات تأتي مدفوعة بالمشاعر في هذه التوقيتات، ثم بعد ذلك تتجه الأسواق للتركيز على لوجستيات النقل وتصنيع اللقاح.

وأشار إلى أنه من الواضح أن هناك تبديلا في المراكز بالأسواق، فالأموال تتجه من الذهب الذي استخدم على مدار هذا العام كوسيلة للتحوط، إلى سوق الأسهم مع رغبة المستثمرين في المخاطرة.

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وأظهر اللقاح الذي طورته شركة موديرنا الأميركية فعالية بنسبة 94.5٪ في حماية الناس من كورونا، وفقًا للنتائج المؤقتة.

تم إنتاج اللقاح من قبل موديرنا، بالتعاون مع "Operation Warp Speed" التابعة للحكومة الأميركية، وقد ثبت أيضًا أن اللقاح يستمر لمدة تصل إلى 30 يومًا في الثلاجات المنزلية وفي درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 12 ساعة.

كما أنه يظل ثابتًا عند -20 درجة مئوية، وهو ما يعادل معظم الثلاجات المنزلية أو الطبية، لمدة تصل إلى ستة أشهر.

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