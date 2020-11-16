لأول مرة في أكثر من 4 سنوات، يلامس الدولار الأميركي هذا المستوى المنخفض أمام الجنيه المصري، منذ صدور قرار تعويم الجنيه مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر من العام 2016.

وأمس، واصل سعر الدولار هبوطه أمام الجنيه المصري وذلك مع استمرار التفاؤل بزيادة تدفقات النقد الأجنبي من الخارج، سواء فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين بالخارج أو استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة.

وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأميركي بالبنك المركزي المصري نحو 15.58 جنيه للشراء و15.68 جنيه للبيع، في حين تراجع سعره إلى 15.59 جنيه للشراء و15.69 جنيه للبيع في بعض البنوك المصرية. كما استقر سعر صرف الدولار ببنكي الأهلي ومصر ليسجل نحو 15.60 جنيهاً للشراء و15.70 جنيهاً للبيع.

وتشير البيانات والأرقام الرسمية إلى أن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري قبل صدور قرار التعويم في 3 نوفمبر من العام 2016 كان في حدود 8.85 جنيه لكل دولار، لكن مع صدور قرار التعويم وضع البنك المركزي المصري سعراً استرشادياً لسعر صرف الدولار عند مستوى 13.52 جنيه.

وواصل الدولار قفزات القياسية ليسجل أعلى سعر مقابل الجنيه المصري في النصف الثاني من العام 2017 عندما قفز سعر صرف الدولار إلى نحو 19.60 جنيه، مسجلاً بذلك مستويات قياسية وتاريخية في سوق الصرف المصرية.

ومن أدنى مستوى لسعر صرف الدولار وحتى أعلى مستوى عند 19.60 جنيه، بلغت مكاسب الدولار مقابل الجنيه المصري نحو 10.75 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 121.46%. ومنذ بداية رحلة خسائر الدولار وحتى الآن فقد تكبد الدولار الأميركي نحو 4.02 جنيه من قيمته بعدما هوى سعر صرفه إلى نحو 15.58 جنيه في التعاملات الحالية بخسائر تبلغ نسبتها نحو 20.5%.

وأشارت البيانات إلى أن سعر صرف الدولار قفز من مستوى 8.85 جنيه قبل صدور قرار التعويم في نوفمبر من العام 2016 إلى نحو 18.01 حنيه في نهاية عام التعويم، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 9.16 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت نحو 103.5%

وخلال العام 2017 سجل سعر صرف الدولار أعلى نسبة ارتفاع مقابل الجنيه المصري عندما بلغ خلال النصف الثاني من العام مستوى 19.60 جنيهاً، لكنه أنهى العام عند مستوى 17.86 جنيهاً خاسراً نحو 0.15 جنيه بنسبة تراجع تقدر بنحو 0.83% عن مستوى سعره في نهاية العام 2016.

وشهد سوق الصرف خلال العام 2018 حالة من الثبات والاستقرار، حيث جرى تداول الدولار عند مستوى سعر أقل بقليل من مستوى الـ 18 جنيهاً، ليشهد العام 2019 موجة تراجع قوية للدولار الأميركي مقابل الجنيه المصري. وخلال العام الحالي واصل الدولار خسائره ليفقد نحو 0.41 جنيه من قيمته بنسبة تراجع تبلغ نحو 2.56% منذ بداية العام وحتى الآن.