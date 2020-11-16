قدمت "دور داش" شركة توصيل الطعام الأميركية الوثائق اللازمة لطرحها للاكتتاب العام.

وتشير التقديرات إلى أن الشركة ستجمع أكثر من ملياري دولار، ما يجعلها واحدة من أكبر الاكتتابات الأولية لهذا العام.

وتبلغ الحصة السوقية لـ "دور داش" في أميركا نحو 50%. فيما بلغت الحصة السوقية لأوبر 22% و"جراب هب" 20%.

وتضم منصة "دور داش" أكثر من 390 ألف بائع و18 مليون مستهلك، ومليون عامل توصيل.

ونمت إيراداتها بـ 67% على أساس سنوي في 2019 ووصلت إلى 885 مليون دولار.

كما قفزت إيراداتها بـ 226% خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 مقارنة بنفس الفترة من 2019 وبلغت 1.920 مليار دولار.

ولطالما كانت "دور داش" مثل نظيراتها في خدمة توصيل الطلبات، غير مربحة. إذ خسرت أكثر من 400 مليون دولار العام الماضي، ولكن في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019، حققت الشركة هوامش ربح إجمالية بلغت نحو 40%، وفي نفس الفترة من عام 2020 ارتفع الرقم إلى 53%.

وكانت قد حققت أرباحاً بقيمة 23 مليون دولار في الربع الثاني من هذا العام، ثم عادت إلى خسارة الأموال في الربع الثالث، إذ أنفقت 290 مليون دولار على المبيعات والتسويق بنسبة 75% أكثر من العام السابق للحفاظ على نمو المبيعات.

بعض المحللون متفائلون بشأن استمرار "دور داش" على جني الأرباح بعد انتشار الوباء. إذا حافظت الشركة على عودة عملائها الجدد والعملاء الذين طلبوا لأول مرة في 2018 أنفقوا 65% في المتوسط في 2019 أكثر مما فعلوه في عامهم الأول وفقاً للشركة.

من الأخبار الجيدة الأخرى للشركة أنه تم الموافقة على الحفاظ على نموذج المقاولات الذي تعتمده الشركة مع السائقين في عمليات التسليم من خلال اقتراع في كاليفورنيا الأسبوع الماضي.

وجمعت الشركة ما يقرب من 2.5 مليار دولار على مر سبع سنوات منذ تأسيسها.

وتمتلك شركة "سيكويا 18% منها، و 22% لـ"سوفت بنك فيجن فند" و 9% لـ GIC في سنغافورة، فيما يمتلك المؤسسون توني شو وآندي فانغ وستانلي تانغ نحو 5%.