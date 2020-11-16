تعمل شركة طيران الإمارات مع شركات الأدوية العالمية، بما في ذلك شركة فايزر، لمواجهة التحديات اللوجستية لتوزيع لقاحات فيروس كورونا، وفقاً لرئيس الشركة تيم كلارك.

وقال كلارك لشبكة "CNBC" الأميركية، يوم أمس الأحد، "إن الصناعة تحاول تبني أفضل الممارسات التى تشمل سلسلة إمدادات الطرف الثالث، لضمان جلب لقاحات كورونا إلى الأسواق التى تحتاجها بشدة".

وفي الأسبوع الماضي أعلنت شركة فايزر، أن اللقاح الذي تم تطويره بالتعاون مع شركة BioNTech الألمانية، فعّال بأكثر من 90% في علاج كوفيد-19، وقال كلارك إن طيران الإمارات وغيرها من الشركات العاملة في صناعة الطيران يعملون مع شركة فايزر على تقديم الخدمات اللوجستية المعقدة لنقل لقاحها إلى العالم.

وأضافت كلارك: إن الخدمات اللوجستية لتوزيع هذا اللقاح سيكون تحدياً كبيراً لصناعة الطيران أثناء عمليات الشحن والتخزين، حيث يجب الاحتفاظ باللقاحات في درجات حرارة منخفضة للغاية عند ناقص 100 درجة فهرنهايت (-70 درجة مئوية) من أجل الحفاظ على الفعالية المثلى.

وقال كلارك، "نعمل على محاولة نقل لقاح فايزر فى حاويات مخصصة مصممة على طائراتنا، وإبقائها عند هذا المستوى من الحرارة عبر مناطق التوزيع ". مشيراً إلى إمكانات الشركة، "لدينا المبردات، وثلاجات التجميد، والسيطرة اللوجستية كشركة طيران لنقل هذه اللقاحات إلى أجزاء متعددة من العالم حيث لا يمكن للآخرين تقديمه".

وقالت شركة فايزر إنه بناء على التوقعات الحالية، تتوقع إنتاج ما يصل إلى 50 مليون جرعة لقاح في عام 2020، وما يصل إلى 1.3 مليار جرعة في عام 2021، فيما تسعى شركات أدوية أخرى للتوصل إلى لقاحات وهي حالياً في مرحلة التجارب السريرية، وتشمل اللقاحات التي تدعمها الولايات المتحدة لقاحات من شركات "مودرنا"، و"استرازينيكا"، و"جونسون آند جونسون".

وقال كلارك: "إذا ما تم طرح المزيد من اللقاحات في السوق، والتي ربما لا تكون مرهقة للغاية فيما يتعلق بظروف نقلها – خاصةً فيما يتعلق بدرجات الحرارة - فإن لدينا فرصة أفضل لإخراجها في وقت أقرب.