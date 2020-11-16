قفز سهم شركة موديرنا بنسبة تجاوزت 400% منذ بداية العام الجاري، حتى تعاملات اليوم الاثنين، عقب إعلان الشركة اليوم عن فعالية لقاحها التجريبي في منع الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأظهر اللقاح الذي طورته شركة موديرنا الأميركية فعالية بنسبة 94.5٪ في حماية الناس من كورونا، وفقًا للنتائج المؤقتة.

وارتفع سهم الشركة، المدرجة في بورصة ناسداك، اليوم الإثنين، بنسبة تجاوزت 7.5% بعد أن قارب سعر السهم 97 دولاراً خلال التعاملات، مرتفعا من سعر 19.23 دولار سجله بداية العام الجاري.

تم إنتاج اللقاح من قبل موديرنا، بالتعاون مع "Operation Warp Speed" التابعة للحكومة الأميركية، وقد ثبت أيضًا أن اللقاح يستمر لمدة تصل إلى 30 يومًا في الثلاجات المنزلية وفي درجة حرارة الغرفة لمدة تصل إلى 12 ساعة.

وفي تلك الأثناء صعدت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت في التعاملات المبكرة، اليوم، بدعم من إعلان لقاح مودرنا بعد تجاوز فعاليته نسبة 94.5% ضد وباء كورونا، وهو ما يعزز الآمال بأن الاقتصاد يتعافى بعد عام من تباطؤ أثارته الجائحة.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 427.3 نقطة تعادل نسبة 1.45%، إلى 29909.1 نقطة.

وارتفع المؤشر ستاندر آند بورز500 القياسي 38.71 نقطة، أو 1.08%، إلى 3624.22 نقطة بينما زاد المؤشر ناسداك المجمع 87.3 نقطة، تعادل 0.74% إلى 11916.18 نقطة.