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"فوكسكون" تختبر هاتف آيفون جديداً قابلاً للطي

هاتف آيفون قابل للطي
هاتف آيفون قابل للطي
أبل

"فوكسكون" تختبر هاتف آيفون جديداً قابلاً للطي

شركة آبل طلبت اختبار الشاشة وكذلك محاور الطي لجهاز آيفون الجديد

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دبي - العربية.نت

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تختبر شركة Foxconn الشريك طويل الأمد لشركة آبل، هاتف آيفون قابلا للطي، وفقاً لتقارير "Supply Chain"، والذي قد يبدأ إنتاجه في سبتمبر 2022.

وذكرت التقارير التي اطلعت عليها "العربية.نت"، أن النسخة الجديدة من الهاتف ستحمل شاشات من سامسونغ، ويتم المقارنة بين استخدام تكنولوجيا OLED وMicro LED في الشاشات الجديدة وفقاً للاختبارات التي تقوم بها Foxconn.

وفقا لصحيفة يونايتد ديلي نيوز الصينية، طلبت شركة آبل من فوكسكون اختبار الشاشة، وكذلك محاور الطي لجهاز آيفون الجديد، والتي ستأتي من عدد من الموردين إلا أن التجميع النهائي للهاتف سيكون من قبل Foxconn.

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وتوقعت United Daily News إصدار Apple أول iPhone قابل للطي في سبتمبر 2022.

ويستلزم وفقاً للتقارير لاختبار الأجهزة القابلة للطي فتحها وإغلاقها بين 20 و30 ألف مرة، فيما سيتم إجراء أكثر من 100 ألف مرة غلق وفتح لهاتف آيفون الجديد.

ورغم عدم وجود تسريبات حول الشكل النهائي لتصميم هاتف آيفون، إلا أن جون بروسر وهو أحد مسربي المعلومات المشهورين قال إن هاتف آيفون القابل للطي سيأتي بشاشتين، على غرار جهاز مايكروسوفت السطحي الثنائي.

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