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"أوراسكوم للتنمية" للعربية: الأداء سيواصل التحسن في الربع الرابع

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"أوراسكوم للتنمية" للعربية: الأداء سيواصل التحسن في الربع الرابع

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دبي - العربية.نت

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قال الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية عمر الحمامصي في مقابلة مع "العربية"، إن الإيرادات نمت بـ33% بدافع عودة الحركة إلى الفنادق، لافتا إلى أن الإيرادات من سوق العقارات ارتفعت من 630 مليون ريال إلى 830 مليون ريال.

وأشار إلى أن نسبة الإشغال في فنادق الجونة بلغت 19% في الربع الثالث، مقارنة بـ83% العام الماضي.

وأعلنت شركة "أوراسكوم للتنمية مصر" عن نمو أرباحها بنسبة 76% خلال الربع الثالث من العام الجاري، لتصل إلى 189.03 مليون جنيه، مقابل 107.4 مليون جنيه بالربع الثالث من العام الماضي.

أوراسكوم للتنمية للعربية: معدلات إشغال الفنادق 33% بالنصف الأول قصص خاصة أوراسكوم أوراسكوم للتنمية للعربية: معدلات إشغال الفنادق 33% بالنصف الأول

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الربع الثالث بنسبة 32.6% لتصل إلى 1.3 مليار جنيه.

وترجع الزيادة الملحوظة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى الإسراع من عمليات البناء في جميع أنحاء الوجهات، بالإضافة إلى الاعتراف بمبلغ 772.2 مليون جنيه من اتفاقيات تطوير المدارس في "O Weast".

وارتفع مجمل الربح بنسبة 43.2% ليصل إلى 371.5 مليون جنيه، مقابل 259.4 مليون جنيه في الربع الثالث من عام 2019 وتحقيق هامش مجمل الربح بنسبة 27.7% مقابل 25.6% في الربع الثالث من عام 2019.

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