قفزت ثروة مؤسس شرك تسلا "إيلون ماسك" بـ15 مليار دولار، بعد إعلان S&P Dow Jones ضم "تسلا" إلى مؤشر S&P 500 في الـ21 من ديسمبر المقبل.

حيث حقق سهم الشركة ارتفاعات بـ15% بعد إغلاق الأسواق أمس لترتفع قيمة ثروة ماسك إلى 117 مليار دولار، وفقا لحسابات بلومبيرغ.

وستصبح تسلا أكبر عضو جديد ينضم إلى المؤشر في تاريخ المجموعة على الإطلاق.

وسيقارب وزن السهم في المؤشر كلا من Berkshire Hathaway و Johnson & Johnson و Procter & Gamble.

وكان الملياردير الأميركي إيلون ماسك، قد أعلن في 15 نوفمبر الجاري إصابته بفيروس Covid-19، والذي سعى في وقت سابق إلى إثارة الشكوك حول صحة، مثل هذا الاختبار على نطاق أوسع.

وقال ماسك على تويتر إن عينة من اللعاب ليلة الخميس الماضي عادت إيجابية للفيروس.

ورجح ماسك إصابته بـ"حالة معتدلة" من عدوى فيروس كورونا المستجد، بحسب تغريدة اطلعت عليها "العربية.نت".