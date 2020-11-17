تخطت "بيتكوين" العملة الرقمية الأعلى عالمياً من حيث القيمة السوقية حاجز 17 ألف دولار اليوم الثلاثاء، لتسجل أعلى مستوى منذ ديسمبر 2017.

وتواصل "بيتكوين" تسجيل مستويات قياسية مؤخراً بعد تخطيها حاجز 16 ألف دولار يوم الخميس الماضي، وهو أعلى سعر منذ 6 يناير 2018.

ومن زاوية الانتخابات الأميركية، من المتوقع أن يكون لموقف الرئيس المنتخب جو بايدن تأثير على السياسة المالية على مدى السنوات الأربع المقبلة، والتي يمكن أن تؤثر بدورها على معدلات التضخم الذي يتم وصف عملة "بيتكوين" كوسيلة تحوط ضده.

وتلقت العملة المشفرة أخيراً دعماً من عدة شركات عامة ومستثمرين بارزين، فيما تواجه أزمة في العرض بسبب زيادة المشاركة المؤسسية.

وكشف الملياردير الأميركي، ستانلي دروكنميلر، الأسبوع الماضي، عن دخوله عالم العملة الرقمية، قائلا إن "بيتكوين سوف تتفوق على الذهب على المدى الطويل".

ونقلت CoinDesk عن محللين أن سعر "بيتكوين" قد يتماسك لفترة قصيرة قبل أن يتحرك نحو 20000 دولار في ديسمبر.