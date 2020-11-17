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"الاستثمارات العامة" يقلص محفظته بالسوق الأميركية لـ7.6 مليار دولار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي جيدة
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صندوق الاستثمارات

"الاستثمارات العامة" يقلص محفظته بالسوق الأميركية لـ7.6 مليار دولار

قام بالشراء في أسهم شركتين والتخارج من حصص في 6 شركات فيما لم تتغير حصص الصندوق في 6 شركات أخرى

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دبي - علاء المنشاوي

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كشف تقريران شملا إفصاح صندوق الاستثمارات العامة "PIF" والذي يغطي الربع الثالث من 2020، خريطة استثمارات الصندوق في السوق الأميركية.

‏وبحسب تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، فقد انخفضت قيمة استثمارات الصندوق من 10.12 مليار دولار إلى 7.6 مليار دولار، ما يعني قيام الصندوق بعملية تسييل أسهم وصلت قيمتها نحو 2.5 مليار دولار.

واحتفظ الصندوق في محفظته للسوق الأميركية بنحو 8 أسهم.

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وتضمن الإفصاح قيام الصندوق بالشراء في أسهم شركتين، والتخارج من حصص في أسهم 6 شركات، فيما لم تتغير حصص الصندوق في أسهم 6 شركات أخرى.

‏وقد شملت الإفصاحات حصص الصندوق في 14 شركة.

وبحسب الإفصاح؛ قام الصندوق بشراء أسهم في شركتين، هما شركة Novagold الكندية للذهب والمتخصصة في التنقيب، حيث تم شراء 13 مليون سهم بقيمة سوقية ما بين 104-130 مليون دولار.

‏كما قام الصندوق بشراء 53.75 مليون سهم في شركة SPAC بقيمة اقتربت من 530 مليون دولار.

وتخارج الصندوق من أسهم 6 شركات كلياً وهي سيسكو، بيركشير هاثاوي المملوكة للمليادير الأميركي وارن بافيت، موقع بوكينغ للحجوزات، يو إن بي للقطارات، سي إن كيو للنفط، إضافة إلى صندوق ETF للعقار ورمزه XLU.

وتم الاحتفاظ بحصص 6 شركات كما هي دون تغيير شملت أوبر، لايف نيشن للترفيه، كارنفال لسفن الكروز، سانكور النفطية، ADP للخدمات و⁩صندوق ETF للخدمات ⁦ورمزه XLRE.

وتصل كامل قيمة المحفظة حاليا ‏7.6 مليار دولار.

ولا يكشف الإفصاح سعر تكلفة الأسهم عند الشراء أو أسعار هذه الأسهم وقت البيع.

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